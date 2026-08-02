Un accidente vial en ruta nacional 5, deja como saldo un joven fallecido
Un trágico vuelco ocurrió este domingo a la madrugada en la Ruta Nacional 5, a la altura de la localidad de Chiclana, dejando un saldo de un joven fallecido (Severo Murguía, de 20 años) y otro herido trasladado al Hospital Juan Carlos Arámburu de Pehuajó.
Los dos viajaban en un Volkswagen Gol que circulaba en sentido Pehuajó – Carlos Casares, que habría tocado la banquina descalzada, provocando que el conductor perdiera el control del vehículo y terminara volcando entre los pastizales, de acuerdo a las primeras informaciones.
El aviso a la Policía se habría registrado alrededor de las 2:30. En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de salud y peritos para establecer las causas del siniestro. La causa quedó radicada bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno del Departamento Judicial de Trenque Lauquen.
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