Torneo Mayor de Ascenso: Ganaron 18 de Octubre y Defensores de la Boca

Podría catalogarse que el inicio del Toreno Mayor de Ascenso, la primera fecha se vistió de auri azul, ya que los equipos 18 de Octubre, reciente ganador del Torneo Clasificatorio y Defensores de La Boca , ambos ganaron.

El equipo de la localidad de El Provincial recibió a 12 de Octubre, donde el reciente ganador del torneo Clasificatorio logro una valiosa victoria por 2 a 1, ante «El 12», equipo que incorporo en la dirección técnica a Rubén Crosa

Por su parte en cancha El Fortín, donde Defensores de la Boca hace de local, recibió al Atlético Dudignac, a quien venció con una categórica goleada por 5 a 1.

Síntesis

12 de Octubre 1 vs. 18 de Octubre 2

Def. de la Boca 5 vs. Atl. Dudignac 1

Posiciones en el Torneo Mayor

Def. de la Boca 3

18 de Octubre 3

12 de Octubre 0

Atl. Dudignac 0

Próxima fecha

12 de Octubre vs. Def. de la Boca

Atl. Dudignac vs. 18 de Octubre

foto 18 de Octubre/12 de Octubre: Pasion y Goles FM Eco 97.1