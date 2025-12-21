Torneo Mayor de Ascenso: Ganaron 18 de Octubre y Defensores de la Boca
Podría catalogarse que el inicio del Toreno Mayor de Ascenso, la primera fecha se vistió de auri azul, ya que los equipos 18 de Octubre, reciente ganador del Torneo Clasificatorio y Defensores de La Boca , ambos ganaron.
El equipo de la localidad de El Provincial recibió a 12 de Octubre, donde el reciente ganador del torneo Clasificatorio logro una valiosa victoria por 2 a 1, ante «El 12», equipo que incorporo en la dirección técnica a Rubén Crosa
Por su parte en cancha El Fortín, donde Defensores de la Boca hace de local, recibió al Atlético Dudignac, a quien venció con una categórica goleada por 5 a 1.
Síntesis
12 de Octubre 1 vs. 18 de Octubre 2
Def. de la Boca 5 vs. Atl. Dudignac 1
Posiciones en el Torneo Mayor
Def. de la Boca 3
18 de Octubre 3
12 de Octubre 0
Atl. Dudignac 0
Próxima fecha
12 de Octubre vs. Def. de la Boca
Atl. Dudignac vs. 18 de Octubre
foto 18 de Octubre/12 de Octubre: Pasion y Goles FM Eco 97.1
