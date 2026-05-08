Histórica y Récord: El cultivo de girasol cerró una campaña donde volvió a destacarse por el rinde y producción obtenida

La cosecha del cultivo de girasol en Argentina concluyo con un positivo dato es historica y con un record, al lograr una campaña excepcional que dejó una producción nacional estimada en 6,6 millones de toneladas.

Segun el informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en su Panorama Agricola Semanal (PAS), el resultado se explicó por una combinación poco frecuente de mayor superficie implantada, rendimientos superiores al promedio reciente y condiciones agroclimáticas favorables durante gran parte del ciclo.

En el relevamiento del PAS, la oleaginosa alcanzó un rinde promedio nacional de 23,6 quintales por hectárea. Además, el área sembrada llegó a 2,85 millones de hectáreas, lo que permitió establecer un nuevo máximo productivo pese a que aún quedaban algunos lotes puntuales por recolectar en el sur y este bonaerense.

Una campaña que superó los promedios regionales

El informe de la BCBA, destaca que todos los rendimientos zonales se ubicaron por encima del promedio de las últimas cinco campañas. Incluso, en algunas regiones, los resultados marcaron nuevos máximos, reforzando el peso del girasol dentro del balance agrícola nacional.

La mejora no se limitó a una zona puntual, sino que se extendió sobre buena parte de las áreas productivas. Esa amplitud territorial fue clave para que el cultivo cerrara el ciclo con una producción histórica y con una señal positiva para la planificación de la próxima campaña.