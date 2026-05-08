El Gobierno oficializó el plan de retiros voluntarios en el INTA en medio de la reestructuración estatal

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) aprobó un nuevo sistema de retiro voluntario destinado al personal de planta permanente del organismo. La medida, oficializada mediante la Resolución 144/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial, forma parte del proceso de reestructuración impulsado por el Gobierno nacional en distintos organismos del Estado.

La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y establece que el régimen estará vigente entre el 4 y el 31 de mayo de 2026, con la posibilidad de extenderse por única vez durante quince días corridos.

Según detalla la resolución, el retiro voluntario constituye «un instrumento de gestión» orientado a aquellos agentes que, por su trayectoria y situación personal, consideren oportuno iniciar una nueva etapa profesional y desvincularse del organismo mediante un acuerdo formal. El programa alcanza exclusivamente al personal de planta permanente comprendido en el artículo 8 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N.º 25.164.

Un esquema enmarcado en la reestructuración estatal

La normativa señala que la implementación del sistema se da «en el marco del proceso de reestructuración del Estado Nacional«, en línea con las políticas de reducción y reorganización de estructuras impulsadas por la administración nacional. La iniciativa había comenzado a analizarse en enero de este año, cuando el Consejo Directivo del INTA instruyó a la Dirección General de Administración a elaborar una propuesta de retiro voluntario. Posteriormente, durante reuniones realizadas en febrero y abril, se definieron las bases y condiciones generales del régimen hasta llegar a su aprobación definitiva. La resolución lleva la firma del presidente del organismo, Nicolás Bronzovich.

Cómo será el régimen

El esquema aprobado establece que los trabajadores interesados deberán presentar formalmente su adhesión al programa, mientras que la Dirección General de Administración tendrá a su cargo la aprobación o rechazo de cada solicitud. Uno de los puntos centrales del nuevo régimen es que el cálculo del beneficio económico se realizará tomando como criterio exclusivo la antigüedad en planta permanente de cada agente.

Además, el organismo informó que la estimación de costos del programa fue elaborada considerando los salarios liquidados a enero de 2026 y los aumentos salariales acordados para el período enero-mayo, que acumulan un incremento del 10,3%.

Intervención de Economía y Modernización del Estado

La resolución también indica que intervinieron distintas áreas del Gobierno nacional vinculadas al control presupuestario y al empleo público, entre ellas la Subsecretaría de Presupuesto, la Secretaría de Hacienda, la Oficina Nacional de Empleo Público y la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público. Según el texto oficial, ninguno de esos organismos formuló objeciones al avance del régimen. El financiamiento del programa será cubierto mediante una ampliación de partidas presupuestarias correspondientes al inciso de gastos en personal del INTA para el ejercicio fiscal 2026.

La implementación del retiro voluntario se produce en un contexto de fuerte debate sobre el futuro del organismo, mientras continúan las discusiones sobre recortes, reestructuración y el rol estratégico del INTA en el sistema científico-tecnológico y agropecuario argentino.