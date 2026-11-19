El pasado 14 de noviembre en la ciudad de Tandil, el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, Distrito III, distinguió a la ingeniera María Paula Giles por su labor en emprendedurismo, innovación y desarrollo de la ingeniería.

Giles, además de ser ingeniera industrial, egresada de la UNICEN, es magíster en gestión estratégica de negocios digitales (UBA) y matriculada en el CIPBA (Nº 58.322). Desde 9 de Julio dirige GF Ingeniería, empresa de energía solar y proyectos electromecánicos que cofundó y que lleva más de 1,2 MW instalados en hogares, comercios e industrias, y Degradé, marca de accesorios que fundó en 2017. Además trabaja en la dirección estratégica de pymes industriales y comerciales.

La distinción fue entregada por el presidente del Distrito III, Hernán Alonso, junto a María Peralta y Nancy Fernández, autoridades del Distrito. En tanto que acompañaron a la profesional nuevejuliense, los ingenieros Juan Rubio y Oscar Segovia, del Centro de Ingenieros de 9 de Julio.

“Es un reconocimiento a aplicar la ingeniería en la gestión de las empresas de la región. Lo comparto con los equipos de GF y de Degradé y con las pymes que confían en este trabajo”,

señaló Giles.

El accionar del Centro de Ingenieros de 9 de Julio.

En tanto que desde el Centro de Ingenieros de 9 de Julio, informaron que entre sus acciones actuales, el Centro avanza en la adquisición de una sede propia, participa en las convocatorias del Municipio y realiza acciones de difusión de la carrera entre estudiantes secundarios.

Además, ha participado de la actualización del Código de Urbanismo y del Código de Edificación, adhirió al petitorio para la construcción de la autovía y trabaja en un plan de acción 2027-2030 con prioridades técnicas para la planificación y gestión de la ciudad.

Imagenes: Ing. Ind. Paula Giles