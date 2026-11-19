Todos los honores: La Ing. Industrial Paula Giles recibio el Premio Ingeniera 2026 por parte del CIPBA
El pasado 14 de noviembre en la ciudad de Tandil, el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, Distrito III, distinguió a la ingeniera María Paula Giles por su labor en emprendedurismo, innovación y desarrollo de la ingeniería.
Giles, además de ser ingeniera industrial, egresada de la UNICEN, es magíster en gestión estratégica de negocios digitales (UBA) y matriculada en el CIPBA (Nº 58.322). Desde 9 de Julio dirige GF Ingeniería, empresa de energía solar y proyectos electromecánicos que cofundó y que lleva más de 1,2 MW instalados en hogares, comercios e industrias, y Degradé, marca de accesorios que fundó en 2017. Además trabaja en la dirección estratégica de pymes industriales y comerciales.
La distinción fue entregada por el presidente del Distrito III, Hernán Alonso, junto a María Peralta y Nancy Fernández, autoridades del Distrito. En tanto que acompañaron a la profesional nuevejuliense, los ingenieros Juan Rubio y Oscar Segovia, del Centro de Ingenieros de 9 de Julio.
“Es un reconocimiento a aplicar la ingeniería en la gestión de las empresas de la región. Lo comparto con los equipos de GF y de Degradé y con las pymes que confían en este trabajo”,
señaló Giles.
El accionar del Centro de Ingenieros de 9 de Julio.
En tanto que desde el Centro de Ingenieros de 9 de Julio, informaron que entre sus acciones actuales, el Centro avanza en la adquisición de una sede propia, participa en las convocatorias del Municipio y realiza acciones de difusión de la carrera entre estudiantes secundarios.
Además, ha participado de la actualización del Código de Urbanismo y del Código de Edificación, adhirió al petitorio para la construcción de la autovía y trabaja en un plan de acción 2027-2030 con prioridades técnicas para la planificación y gestión de la ciudad.
Imagenes: Ing. Ind. Paula Giles
Deja un comentario