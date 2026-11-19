«Cada lote que las cuatro cadenas sembramos en todo el país nos enseña a compartir el suelo, a planificar las rotaciones en el largo plazo y a trabajar en red, incluyendo desde los proveedores de insumos, hasta los molinos, los productores de carne y lácteos, las plantas de biocombustibles y las góndolas de los supermercados. Somos una red de cadenas que responde a una misma señal: la demanda de nuestros productos en Argentina y en el mundo. Agregar valor no es solo transformar un producto agregando costo, sino satisfacer necesidades del consumidor.»

Asi inicio el mensaje de las Cuatro Cadenas de cultivos en el pais (Soja, Girasol, Trigo y Maiz), donde Luis Urriza, presidente de Maizar (maiz y sorgo), fue el encargado de dar lectura al documento de fin de año de las entidades, que se realizo esta semana en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

En ese marco se presento una agenda de temas como eliminación definitiva de retenciones, créditos a largo plazo, incentivos para reponer nutrientes, ademas pidieron a provincias y municipios trabajar sobre caminos rurales por donde sale la cosecha.

Lo que hoy proponemos tiene que ver con lo que dura más que una cosecha: el suelo, el productor, las reglas claras y estables, la confianza de quienes nos compran y el arraigo de las personas que eligen quedarse en el interior.

Sin embargo, el mundo nos sigue mostrando una volatilidad que impacta en nuestras decisiones, como la suba en los precios de combustibles y fertilizantes debido a los conflictos geopolíticos, que encarecen nuestros costos.

Al mismo tiempo, el comercio internacional se reorganiza. Las disputas arancelarias entre las grandes economías desviaron flujos comerciales. El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se aplica en forma provisional desde mayo, y la norma europea sobre deforestación, ya postergada dos veces, tiene prevista su aplicación desde el próximo 30 de diciembre. Algunos mercados fijan exigencias ambientales como condición de acceso. Las que se apoyan en evidencia científica son estándares para cumplir; las que no, funcionan como barreras al comercio que debemos enfrentar. En ese debate, la Argentina presentó fundamentos técnicos sobre su bajo riesgo ambiental.

En marzo, en Expoagro, las cuatro cadenas planteamos una agenda común. Desde entonces, el Gobierno avanzó con decisiones en esa dirección. Se fijó un cronograma de reducción de los derechos de exportación. La vía navegable troncal pasó a gestión privada, con obras de profundización previstas. Avanza la licitación de los ferrocarriles de carga, que puede bajar el costo de llevar la cosecha al puerto. Se abrieron mercados para los productos que elaboramos con nuestros granos: Japón abrió su mercado a la carne vacuna de todo el país, y la Unión Europea volvió a comprar carne aviar. Se aprobaron incentivos para invertir en riego. Las evaluaciones de nuevos eventos biotecnológicos tienen ahora plazos máximos y pueden hacerse en paralelo.

Aquel lote, multiplicado por todo el país, son casi 39 millones de hectáreas. Ahí se generan 4 de cada 10 dólares que exporta la Argentina, y gran parte del trabajo en el interior del país.

Las cinco propuestas

Queremos proponer a las autoridades aquí presentes, que representan a toda la sociedad argentina, que los avances de este año se profundicen y se sostengan en el tiempo. Los legisladores nos pidieron que llegáramos con ideas acordadas. Por eso las cuatro cadenas traemos juntas cinco propuestas.

La primera es sobre las reglas y la inversión. Un silo, una planta de procesamiento, un equipo de riego, se proyectan a 10 o 20 años, y el crédito a largo plazo que se requiere llega solo cuando las reglas duran.

El decreto que fijó el cronograma de reducción de los derechos de exportación los define como un impuesto que debe eliminarse. Compartimos esa definición y esa meta. Las retenciones castigan al que produce y al que está más lejos del puerto. La soja, con la alícuota más alta, es la que más carga con ese peso.

El Gobierno dijo que la baja de impuestos sobre quien produce es un camino sin vuelta atrás. Pero hoy el Código Aduanero todavía permite volver a subir las retenciones. Este año, los presidentes de las comisiones de Agricultura de ambas cámaras plantearon el mismo objetivo: que el camino quede fijado por ley. Sabemos que esa baja se sostiene con orden en las cuentas públicas, y acompañamos ese orden.

Proponemos que el Poder Ejecutivo impulse en el Congreso una ley que mejore el cronograma vigente y defina el recorrido hasta la eliminación, con alícuotas y fechas ciertas. Las inversiones podrán proyectarse sobre ese horizonte.

Invitamos a provincias y municipios a acompañar el sendero, para que lo que se reduce en un nivel no reaparezca en otro, y a sostener los caminos rurales por donde sale cada cosecha.

La misma lógica vale para los biocombustibles. La ley vigente vence en 2030, y una planta que se decide hoy se proyecta mucho más allá. Brasil mezcla casi el triple de etanol que nosotros en la nafta, y el doble de biodiésel en el gasoil. Pedimos que Diputados concluya el debate, con un horizonte largo y con los mayores cortes de bioetanol y de biodiésel que votó el Senado.

La previsibilidad que requiere la inversión también implica que producir tenga una base común en todo el país: es necesaria una ley nacional con requisitos mínimos para aplicar fitosanitarios, basada en evidencia, que dé certeza a quien produce y a quien vive cerca del lote.

La inversión necesita crédito a largo plazo. Es necesario multiplicar las líneas públicas a 10 años para equipamiento e infraestructura agropecuaria, mientras los bancos privados comienzan a estirar sus plazos. Las empresas de energía colocan deuda a 10 años o más; el agro puede recorrer ese mismo camino. Es momento de identificar los costos y requisitos que todavía limitan el acceso de las pymes al mercado de capitales, para que el financiamiento acompañe proyectos que se pagan en más de una campaña.

La segunda propuesta es sobre el suelo . La agricultura argentina ya mostró que adopta prácticas que cuidan el suelo: 8 de cada 10 hectáreas agrícolas se siembran sin remover la tierra. Reponer lo que se extrae es parte de ese mismo cuidado.

Por eso proponemos una ley de nutrición del suelo, que promueva el uso de fertilizantes y enmiendas, para cuidar su salud y aumentar la producción: un círculo virtuoso que se alimenta a sí mismo. Hoy el suelo recibe menos nutrientes de los que necesita, sobre todo porque los derechos de exportación achican la relación entre lo que vale el grano y lo que cuesta el insumo. A eso se suman otros impuestos y el costo de llevar la cosecha al puerto. Ahí hay una oportunidad. La herramienta puede ser un incentivo fiscal a la reposición de nutrientes, que acompañe el sendero de los derechos de exportación hasta su eliminación. La idea lleva años en el Congreso y reunió acuerdos de distintos bloques.

La tercera propuesta es sobre los mercados. Un comprador vuelve cuando confía en lo que va a recibir. Por eso las cadenas trabajan en la calidad del trigo, la conservación del grano de girasol, el monitoreo de la chicharrita en el maíz y el mapa de calidad de la soja. La certificación sanitaria del Estado es parte de esa misma confianza. Frente a las normas comerciales, y en particular frente a la norma europea, los Estados negocian y controlan, y el sector privado aporta el respaldo técnico. Proponemos aprovechar la información que el país ya tiene y proteger los datos del productor. Seguir negociando, con sustento técnico, que la Argentina sea reconocida como de bajo riesgo. Sostener en las negociaciones un principio: las exigencias ambientales se deben apoyar en evidencia científica y acordarse entre las partes. Cuando una exigencia no tiene base científica, es una barrera, y el acuerdo con la Unión Europea tiene herramientas para responder. Pedimos que se usen. Y acordar con nuestros compradores cómo acreditar lo que ya hacemos bien: siembra directa, rotaciones, carbono en el suelo.

El paso siguiente es ampliar la red de agregadurías agrícolas y abrir destinos para todos nuestros productos. Granos, harinas, aceites, carnes y alimentos: cada protocolo sanitario que se abre multiplica el valor de una cosecha. Para algunos productos como el sorgo, que hoy depende de pocos compradores, abrir destinos nuevos es una prioridad. La agregaduría que funciona en Vietnam desde 2025 es un paso en ese camino. Proponemos que la diplomacia y el sector privado trabajen juntos para que un evento biotecnológico aprobado en la Argentina llegue al productor sin años de espera entre nuestra aprobación y la de los países compradores. La Argentina fijó plazos máximos para evaluar un evento; en algunos destinos, la misma aprobación lleva varios años. En el norte del país, el gusano cogollero ya empieza a sobrevivir a la tecnología que protege al maíz desde hace una década, y su reemplazo depende también de los tiempos de aprobación en los países compradores. Pedimos que el sector acompañe como observador las negociaciones bilaterales sobre biotecnología. El productor necesita esa tecnología ahora.

La cuarta propuesta es sobre el conocimiento. Cada salto de productividad de las cuatro cadenas empezó en un laboratorio, en un ensayo a campo o en un criadero, con institutos públicos, universidades y empresas trabajando en red. Los estudios muestran que cosechamos entre 6 y 7 de cada 10 toneladas que el suelo y el clima permiten. Esa brecha tecnológica se achica con conocimiento. En soja y en trigo, el mejoramiento genético depende de reglas claras sobre la propiedad intelectual. Proponemos que la mesa de trabajo sobre semillas convocada por el Gobierno acuerde pronto reglas que incentiven la inversión y aseguren al productor el acceso a la tecnología. No perdamos esta oportunidad.

La quinta propuesta es sobre la forma de trabajar . Proponemos que lo que hoy planteamos se convierta, junto con la Secretaría, las demás áreas de gobierno y las provincias, en una agenda de trabajo para 2027: pocas prioridades, con responsables, fechas y seguimiento compartido.

Cierre

Volvamos al lote del principio. Trigo, soja, maíz, sorgo, girasol: cada cultivo deja algo para el que viene. Así trabaja el campo, pensando en la próxima campaña y en la siguiente.

Todo esto que proponemos impacta en los pueblos del interior. Donde se transforma un grano, en un frigorífico, un molino, una aceitera o una planta de alimento balanceado, hay un empleo, un ingreso y un impuesto que se pagan en el mismo lugar. Una actividad que agrega valor a su comunidad construye valor compartido.

Cuando las reglas duran, un joven puede proyectar su vida en el interior. Ese es el valor que queremos multiplicar: el que se queda donde se produce.

Reglas claras, suelo, mercados, conocimiento y una agenda común: queremos planificar junto a nuestros representantes, para que las coincidencias de este año se conviertan en reglas que duren tanto como las inversiones que queremos atraer