na base de datos con información privada de 22.871 adultos mayores se convirtió en una de las pruebas centrales de una investigación sobre una organización dedicada a cometer estafas telefónicas desde cárceles bonaerenses. El archivo estaba en poder de un hombre de 37 años que fue detenido en Mar del Plata y que, según la Fiscalía, se encargaba de suministrar esos registros a la estructura delictiva.

El detenido fue identificado como Lautaro Ariel Giunta. El material que habría aportado contenía nombres, fechas de nacimiento, domicilios, teléfonos, correos electrónicos y números de CUIL, además de otros datos que permitían individualizar a potenciales víctimas en distintas ciudades argentinas.

Entre las localidades alcanzadas por esa información figuran Mar del Plata, Tandil, Punta Alta, San Isidro, Comodoro Rivadavia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para los investigadores, disponer de semejante volumen de registros facilitaba la selección de personas a las que luego contactaban mediante distintas modalidades de engaño.

La causa está a cargo del fiscal Mariano Moyano, titular de la UFI N° 13, quien informó nuevos resultados de las pesquisas. Además del arresto concretado en Mar del Plata, la investigación permitió identificar a otros dos sospechosos: un hombre que cumple una condena por homicidio en la Unidad Penal de Olmos y una mujer para quien se libró una orden de detención.

Cómo funcionaba el negocio desde las cárceles

La organización tenía una estructura distribuida entre las unidades penitenciarias N° 1 de Olmos y N° 44 y N° 15 de Batán, con colaboradores que operaban desde el exterior. Los internos realizaban llamadas y se hacían pasar por familiares de las víctimas, policías, funcionarios judiciales o empleados bancarios.

Uno de los engaños consistía en simular una emergencia familiar. En los audios incorporados a la investigación se escucha a una mujer fingir ser la hija de una persona y decirle: “Hola, papá, no puedo hablar bien porque me lastimé la boca”. La maniobra buscaba generar desesperación para conseguir que la víctima entregara dinero.

La pesquisa había tomado estado público a fines de octubre, cuando se conoció el funcionamiento de un centro de llamadas clandestino dentro de establecimientos penitenciarios bonaerenses.

Un preso condenado por homicidio y una mujer con pedido de captura

Entre los nuevos nombres incorporados al expediente aparece Carlos Nahuel Vallansot, alojado en la cárcel de Olmos y condenado a 15 años de prisión por homicidio. Los investigadores le atribuyen tareas que excedían las comunicaciones telefónicas: también habría proporcionado bases de datos y enviado enlaces con fotografías y direcciones de las viviendas de las personas contactadas.

Durante un allanamiento en su celda secuestraron un celular no registrado, una notebook y un cuaderno con anotaciones vinculadas con la creación de páginas web.

La otra persona identificada es Esmeralda Dalila Mitrovich. Según la investigación, habría intervenido en la administración de los movimientos de dinero, la verificación de domicilios y el envío de fotografías y ubicaciones mediante herramientas como Google Maps. También le atribuyen la carga de crédito en las líneas telefónicas utilizadas por la banda. La Justicia ordenó su detención y dispuso su búsqueda.

Con estos avances, la Fiscalía intenta establecer cómo se distribuían las funciones dentro de la organización, quiénes aportaban los datos personales y de qué manera se concretaban las maniobras para obtener dinero de los adultos mayores.