La Intendente Municipal, María José Gentile, recibió junto con las distintas Secretarías que conforman el Gabinete de gobierno, una presentación del nuevo Programa de Gestión de Flota, realizado con recursos propios a través de la Dirección de Sistemas.

Como parte de un trabajo continuado en la modernización y la autonomía tecnológica del Estado local, se llevó a cabo una reunión de trabajo encabezada por la Jefa Comunal, de la que participaron la totalidad de las secretarías junto al equipo de la Dirección de Sistemas. Durante el encuentro, se presentó formalmente el Sistema Integral de Gestión de Flota Institucional, una plataforma informática desarrollada de manera íntegra por el área de sistemas, acorde a las necesidades municipales.

Este nuevo desarrollo está diseñado para centralizar, controlar y auditar la totalidad de los recursos móviles, maquinarias, conductores y consumos de la administración. Entre sus funciones principales el programa abarca:

* Gestión del Parque Automotor y Personal

* Control Documental y Seguridad Vial

* Circuito Integral de Combustible

* Mantenimiento y Control de Gastos

* Tablero de Control Directivo y Seguridad por Áreas

Con la implementación de esta herramienta, la Municipalidad de 9 de Julio avanza en la gestión eficiente de la flota y de los recursos, optimizando el uso del combustible, el mantenimiento, y generando mayor transparencia en la gestión pública municipal, otorgando trazabilidad, previsibilidad y control.