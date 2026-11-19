Este domingo 22 el Municipio lleva adelante el Desfile por el 163º anviersario de la ciudad
Se aplicarán cortes de tránsito en el radio céntrico
En el marco de los festejos por el 163° aniversario de Nueve de Julio, el próximo domingo 22 de noviembre se realizará el tradicional desfile, una propuesta que promete reunir a la comunidad en torno a las raíces, las costumbres y las tradiciones que forman parte de la identidad local, en el trayecto de Avda. Mitre, entre Antonio Aita e H. Yrigoyen, sector en el que para el desarrollo del evento, se aplicarán restricciones en el tránsito.
CORTES DE CALLES PREVISTOS
A partir de las 6:00, permanecerán cerradas al tránsito las siguientes intersecciones:
Libertad y San Martín.
Vedia y La Rioja.
Mitre y Robbio.
En tanto, desde las 8:30, se sumarán los cortes en:
Yrigoyen y La Rioja.
Robbio y La Rioja.
Mendoza y San Martín.
San Juan y La Rioja.
Santiago del Estero y San Martín.
Antonio Aita y Mitre.
Se solicita a los vecinos tener en cuenta estas restricciones y circular con precaución por las zonas afectadas.
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