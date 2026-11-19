En el marco de los festejos por el 163° aniversario de Nueve de Julio, el próximo domingo 22 de noviembre se realizará el tradicional desfile, una propuesta que promete reunir a la comunidad en torno a las raíces, las costumbres y las tradiciones que forman parte de la identidad local, en el trayecto de Avda. Mitre, entre Antonio Aita e H. Yrigoyen, sector en el que para el desarrollo del evento, se aplicarán restricciones en el tránsito.

CORTES DE CALLES PREVISTOS

A partir de las 6:00, permanecerán cerradas al tránsito las siguientes intersecciones:

Libertad y San Martín.

Vedia y La Rioja.

Mitre y Robbio.

En tanto, desde las 8:30, se sumarán los cortes en:

Yrigoyen y La Rioja.

Robbio y La Rioja.

Mendoza y San Martín.

San Juan y La Rioja.

Santiago del Estero y San Martín.

Antonio Aita y Mitre.

Se solicita a los vecinos tener en cuenta estas restricciones y circular con precaución por las zonas afectadas.