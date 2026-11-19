Se llevaron a cabo este miercoles, 136 allanamientos conjuntos y coordinados en 75 localidades de la provincia de Buenos Aires en el marco de la “Operación Provincial Protección de las Infancias VIII”. Fue la octava operación de estas características ejecutada por los fiscales especializados en grooming, ciberpedofilia y abuso sexual infantil del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires.

En San Nicolás, uno de los procedimientos se realizó este miércoles por la mañana y terminó con la aprehensión de un hombre de 37 años en un departamento ubicado en Pellegrini al 200, en pleno centro de la ciudad. Además, fueron secuestrados varios dispositivos electrónicos.

Según informó el MPF, la acción conjunta buscó desbaratar redes de agresores sexuales y atacar la proliferación de los abusos sexuales infantiles en línea. Además de perseguirse la distribución de material de abuso sexual infantil, también se combate la tenencia, su posible producción y el acoso sexual en línea (conocido comúnmente como Grooming).

Luego de una investigación se llevaron a cabo 136 allanamientos en los departamentos judiciales Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, descentralizada de Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-General Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana.

En total, fueron detenidas 16 personas. Además, de un total de 123 identificados, 119 pertenecen al género masculino y cuatro al femenino, con la particularidad de haberse encontrado ocho menores de edad que compartieron material de abuso sexual infantil. En cuanto al rango etario, osciló entre los 15 y los 77 años.