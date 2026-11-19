El Gobierno bonaerense avanzó este miércoles con la presentación del paquete económico para el próximo año mediante el desembarco del titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, en la Legislatura. Ante diputados y senadores de las comisiones de Presupuesto de ambas Cámaras, el funcionario defendió los lineamientos de la Ley Impositiva 2027, una iniciativa que profundiza la progresividad tributaria, reduce nominalmente la patente para nueve de cada diez vehículos y alivia la carga fiscal sobre 38.000 pymes.

A diferencia de otros debates calientes en el Palacio Legislativo, el encuentro transcurrió en un clima que el propio Girard definió como “muy ameno y fraternal”, donde los bloques opositores realizaron consultas puntuales sobre números y pidieron información técnica adicional, pero no plantearon cuestionamientos de fondo, dado que el texto mantiene la matriz tributaria implementada durante 2026.

“Es una ley que consolida los avances logrados en materia de progresividad hasta acá”, afirmó Girard tras el encuentro. El funcionario explicó que la propuesta sostiene el criterio aplicado por la Provincia desde 2019: distribuir el esfuerzo fiscal según la capacidad contributiva y evitar incrementos en términos reales sobre los impuestos patrimoniales, en un esquema que mejora hasta un 35% los niveles de equidad tributaria.

PATENTES MÁS BAJAS E INMOBILIARIO CON TOPE DE INFLACIÓN

Uno de los puntos centrales que destacó el titular de ARBA fue el alivio en el Impuesto Automotor: según las proyecciones oficiales, el 88,6% de los vehículos pagará nominalmente menos durante 2027, profundizando la rebaja aplicada este año, cuando tres de cada cuatro propietarios abonaron menos. El proyecto mantiene los cinco tramos de alícuotas —que van del 1% al 4,5%—, conserva el esquema de diez cuotas a partir de marzo y sostiene las bonificaciones por pago anticipado y buen cumplimiento.

“Estamos consolidando una política que empezamos el año pasado: hacer más equitativa la patente y reducir su peso para la enorme mayoría de quienes tienen un vehículo”, subrayó Girard. La reducción se explica porque, al no modificarse la tabla de valuación y frente a la caída de los precios de los autos, una amplia porción del parque automotor pasará a tributar en escalas inferiores.

En cuanto al Impuesto Inmobiliario, la actualización tampoco superará la evolución de los precios:

Urbano Edificado: Tendrá una actualización promedio del 30,4% y contará con un tope atado a la inflación acumulada entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026. De acuerdo con las estimaciones de ARBA, el 89,3% de las partidas tendrá un incremento anual inferior a $50.000 .

Tendrá una actualización promedio del y contará con un tope atado a la inflación acumulada entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026. De acuerdo con las estimaciones de ARBA, el . Inmobiliario Rural: Registrará una actualización promedio del 29,3%, ajustando sus escalas y coeficientes de valuación fiscal de tierra libre de mejoras (de 12,0584 a 15,7965) y de edificios o mejoras gravadas (de 15,0727 a 19,7453) en línea con la inflación.

ALIVIO PARA 38.000 PYMES Y NUEVO PLAN DE PAGOS

Respecto de Ingresos Brutos, el proyecto ingresado por el Ejecutivo junto con el Presupuesto 2027 y el pedido de endeudamiento por USD 1.000 millones no modifica las alícuotas vigentes ni crea nuevos tributos en Sellos. En cambio, dispone una actualización del 31% en los tramos de facturación —con topes que van desde los $20 millones hasta los $2.403 millones según la actividad—, lo que permitirá que unas 38.000 pymes pasen a tributar en una escala menor y evitará que la inflación empuje automáticamente a las empresas chicas hacia alícuotas más altas. Además, se exime a las Universidades Públicas de presentar declaraciones juradas por actividades exentas.

Como herramienta adicional de alivio productivo, la iniciativa incorpora un plan de pagos destinado a agentes de recaudación de Ingresos Brutos, con foco en las pymes, que ofrece hasta 48 cuotas, bonificaciones de intereses de entre el 20% y el 60% y la eliminación de multas y recargos. Asimismo, habilitará la rehabilitación de planes caducos de todos los impuestos y la cancelación de cuotas vencidas sin intereses por mora.

ALERTA POR LA CAÍDA DE LA RECAUDACIÓN Y LETRA CHICA SOBRE TASAS Y JUEGO ONLINE

Durante su exposición ante legisladores, Girard también advirtió sobre el impacto de la recesión nacional en las arcas bonaerenses de cara a un 2027 que calificó como “exigente y desafiante”. Señaló que la caída de la actividad en tres sectores clave —la construcción (-15%), la industria (+10% de caída) y el comercio (-7%), que explican cerca del 70% de la recaudación provincial— configura un panorama complejo y anticipa una caída en los recursos propios. En ese marco, alertó que más de 91.000 contribuyentes y empresas ya debieron ingresar a planes de pago y recordó que la Nación mantiene deudas con la Provincia superiores a los $20 billones.

Por último, el articulado incluye dos capítulos sensibles que prometen generar debate en la discusión parlamentaria: