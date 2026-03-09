Tenis: La duplas Pastor-Pastor; y Artola Impinisisi, campeones el torneo de Dobles en Atlético 9 de Julio

Se completaron el jueves pasado los partidos finales que faltaban para terminar el Torneo de Tenis en Dobles que se venía disputado en las canchas del Club Atlético, con un desarrollo de tres semanas; se jugó en cuatro categorías de Dobles: en caballeros, con siete parejas en Primera y once en Segunda y en damas “A”, con cuatro parejas y en “B” con siete, con un total de 58 jugadores.

Quedaban por completar las finales de caballeros, partidos que consagraron campeones en primera categoría Juan Bautista Artola y Matias Impinisi, que vencieron a Marcelo Bibiloni y Martin Cappeletti por 7-5 y 6-3 y en segunda, Emanuel Pastor y Bastian Pastor se impusieron a Carlos Perrota y Guillermo Rojas por 6-4, 3-6 y 7-6 (3).