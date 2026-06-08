Sanidad Animal: Gualeguaychú fue escenario de un congreso que reafirmó la importancia estratégica del cuidado de la producción animal en el país

Luego de dos jornadas de intensa actividad, concluyó en la Sociedad Rural Gualeguaychú el 15° Congreso Nacional de Fundaciones y Entes Sanitarios, un encuentro que reunió a representantes del sector productivo, organismos sanitarios, profesionales, dirigentes rurales y funcionarios de distintos puntos de la Argentina y de países vecinos para debatir sobre los desafíos que enfrenta la sanidad animal en un contexto cada vez más exigente y competitivo.

Organizado de manera conjunta por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) y la Sociedad Rural Gualeguaychú (SRG), el Congreso logró convocar a una amplia audiencia de carácter federal, consolidándose como uno de los principales ámbitos de discusión técnica e institucional vinculados a la producción ganadera y agroalimentaria del país.

La segunda y última jornada puso el foco en problemáticas concretas que impactan directamente sobre la competitividad de las economías regionales. Uno de los primeros paneles estuvo dedicado al complejo avícola, donde especialistas analizaron el rol que desempeñan la prevención sanitaria, la bioseguridad y la innovación tecnológica para sostener el crecimiento de una actividad clave para Entre Ríos y para la oferta exportadora argentina.

Posteriormente, técnicos y referentes vinculados al control sanitario provincial expusieron sobre la lucha contra la garrapata bovina, una problemática que demanda una estrategia sostenida y coordinada entre productores, fundaciones sanitarias y organismos públicos. Durante el intercambio se destacó la importancia de la vigilancia permanente y del trabajo territorial para evitar retrocesos en materia sanitaria.

La agenda continuó con un espacio dedicado a la inocuidad y la seguridad alimentaria, una temática que atraviesa a todas las cadenas productivas y que adquiere una relevancia creciente frente a las demandas de los consumidores y de los mercados internacionales. Los especialistas coincidieron en que los estándares sanitarios y los sistemas de control constituyen hoy una condición indispensable para agregar valor, generar confianza y ampliar oportunidades comerciales.

Participaron de este destacado bloque Gerardo Leotta, doctor en Ciencias Veterinarias e investigador del CONICET; Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA; y Fernando Mattos, ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay.

Más allá de los temas específicos abordados en cada panel, el Congreso dejó una conclusión compartida por buena parte de los participantes: la sanidad animal se ha convertido en un componente estratégico del desarrollo productivo. La prevención, el control de enfermedades, la trazabilidad y la articulación entre instituciones aparecen hoy como herramientas esenciales para preservar el patrimonio sanitario nacional y fortalecer la competitividad del agro argentino.

Otro aspecto ampliamente valorado fue la calidad de los expositores convocados. Durante ambos días pasaron por el auditorio referentes nacionales e internacionales con reconocida trayectoria técnica y dirigencial, lo que permitió enriquecer el debate con distintas miradas y experiencias. A ello se sumó una activa participación del público, que acompañó cada instancia con consultas, aportes y propuestas.

En el acto de clausura, las entidades organizadoras destacaron el nivel alcanzado por el encuentro y la importancia de continuar generando espacios de diálogo y construcción colectiva. Asimismo, agradecieron el acompañamiento de instituciones, empresas, organismos y asistentes que hicieron posible una nueva edición de un Congreso que volvió a colocar a Gualeguaychú y a Entre Ríos en el centro de la agenda sanitaria nacional.

Fueron protagonistas del cierre Guillermo Bernaudo, ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos; José Colombatto, vicepresidente de CRA; y Beatriz Giraudo, presidenta del SENASA.

Con una convocatoria que superó las expectativas y una agenda marcada por el intercambio de conocimientos y experiencias, el 15° Congreso Nacional de Fundaciones y Entes Sanitarios cerró dejando un mensaje claro: el futuro de la producción animal argentina estará estrechamente ligado a la capacidad de sostener y fortalecer sus políticas sanitarias, uno de los principales activos con los que cuenta el país para producir y competir en el mundo.