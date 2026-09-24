“Tenemos que seguir mejorando para tener una ganadería cada vez más competitiva”

Del 21 al 25 de septiembre, el Centro de Remates y Exposiciones Angus de Cañuelas será escenario de la 47° Exposición Nacional Angus de Primavera y la 26° Exposición del Ternero Angus, una de las principales citas de la raza en el calendario ganadero.

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) acompaña nuevamente la Semana Angus de Primavera, edición Banco Provincia, con la fuerza de Expoagro, donde se presenta genética destacada de una raza que tiene una fuerte presencia en el stock bovino argentino.

“Es una raza con cualidades que todos conocemos, pero en este mundo competitivo no nos podemos quedar quietos: hay que seguir mejorando, hay que seguir evolucionando”, sostuvo Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA.

En ese sentido, el titular del Instituto destacó la evolución de la ganadería a nivel internacional y el desafío que representa para los productores argentinos.

“Nuestros competidores también están mejorando mucho sus características, muchas veces sobre la base de la genética argentina. Por eso, celebramos poder acompañar este evento de gran importancia, donde se congregan compradores y vendedores y se presenta genética de gran calidad”, señaló.

Y agregó: “Es también una oportunidad para ver hacia dónde vamos. Tenemos que seguir mejorando esa calidad y saber que debemos producir de una manera cada vez más eficiente”.

Durante la Semana Angus de Primavera, las juras, los remates y las palabras de los protagonistas serán transmitidos en vivo a través de la plataforma digital de Expoagro, permitiendo seguir las actividades desde distintos puntos del país.