Se disputo un buen partido de basquetbol entre Argentinos de Junin y Racing de Chivilcoy

El estadio «Ernesto Bancora» del Club Atlético 9 de Julio volvió a recibir basquetbol de primer nivel este martes con el partido que protagonizaron los equipos, Racing de Chivilcoy frente a Argentinos de Junin, dos equipos que se preparan para el próximo comienzo del torneo de la Liga Nacional, y que entrego la Copa Club Atlético 9 de Julio.

La jornada que fue acompañada por un buen marco de publico, también conto con el reconocimiento para la jugadora Isabella Fernández Rivas, quien recientemente se consagro campeona nacional con la U13 de la provincia de Buenos Aires, y desde la Sub Comisión de Basquet reconocieron a la joven deportistas.

En cuanto al partido, si bien fue amistoso, se jugó fuerte, con marca individual en toda la cancha y veloces contragolpes, comenzando mejor el conjunto de Chivilcoy, que ganó el primer cuarto 20 a 13, con muy buena actuación del ex seleccionado Nacional, Marcos Delía y luego reaccionó el Juninense, en el que destacan los jugadores Americanos y el Brasileño y el partido fue más parejo, terminando mejor Racing, que ganó el último parcial 26 a 15, con triunfo final por 86 a 80.

Mucho público presenció la jornada, que fue ocupando las tribunas después de iniciada, probablemente porque el partido comenzó temprano, pero demostrando que 9 de Julio es un lugar apto para importantes espectáculos deportivos.

En el entretiempo, la sub comisión de basquetbol rindió homenaje a Isabella Fernández Rivas, integrante de la Selección Bonaerense campeona Nacional.