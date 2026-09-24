Semana del Estudiante segura: Destacan el trabajo realizado en pos de la prevención de cuidar a los jóvenes

Con un balance positivo finalizaron los operativos de tránsito y seguridad implementados durante la Semana de Estudiantes 2026, que tuvieron como prioridad preservar la integridad de los jóvenes y acompañar el desarrollo de las distintas actividades programadas.

Los dispositivos comenzaron el sábado, con la tradicional marcha de los estudiantes, y continuaron durante los días siguientes y los bailes, mediante controles preventivos y presencia de personal en los distintos puntos establecidos.

El operativo fue planificado con anticipación y contó con un trabajo articulado entre Policía Comunal, Dirección y Coordinación de Tránsito, Guardia Urbana Municipal y las demás fuerzas y áreas intervinientes.

El subsecretario de Seguridad, Fabián Beltrán, destacó el resultado alcanzado y el comportamiento de los estudiantes, así como el acompañamiento de las familias.

“Estamos satisfechos por el trabajo que se ha venido realizando, fundamentalmente por el comportamiento de los chicos y el acompañamiento de sus padres”, señaló, y destacó que los protocolos habían sido establecidos previamente junto a los padres de la promoción 2026 y la pre promoción 2027.

Por su parte, el coordinador de Tránsito, Carlos Agrati, puso el foco en el objetivo central de los operativos: “Lo más importante es la seguridad de los chicos”, afirmó, destacando que las actividades se desarrollaron con normalidad y sin incidentes de gravedad.

Agrati también resaltó la importancia de los controles preventivos y del trabajo coordinado entre las distintas fuerzas, tanto en materia de seguridad vial como en los espacios donde se desarrollaron los bailes.

El resultado de los operativos estuvo acompañado por el compromiso de los estudiantes y el acompañamiento de sus familias, permitiendo que las celebraciones de la Semana de Estudiantes se desarrollaran con normalidad y bajo un esquema de prevención y cuidado.