“CONINAGRO nació para dar voz a quienes producen y sostienen las comunidades del interior”

Se llevó a cabo la celebración del Aniversario número 70 de nuestra entidad en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, con la presencia de autoridades nacionales, provinciales, productores y dirigentes del sector agropecuario. Durante el mismo, el Presidente Lucas Magnano abrió paso al inicio del evento con un discurso en el cual puso en valor la historia de CONINAGRO, remarcó las necesidades que tiene el sector cooperativo en la actualidad y ratificó el compromiso de la entidad de cara al futuro con cada productor y federaciones que integran la misma.

Respecto a la realidad que atraviesan las economías regionales actualmente, el Presidente Lucas Magnano aseguró “El campo argentino enfrenta desafíos importantes. Costos elevados, dificultades de financiamiento, presión impositiva, infraestructura insuficiente, caminos rurales que muchas veces se vuelven intransitables, incertidumbre climática y mercados cada vez más exigentes. Son temas que conocemos porque los vivimos a diario, y nos lo transmiten nuestros productores de las economías regionales de todo el país «.Sin embargo, remarcó que también hay inversión, agregado de valor y jóvenes que apuestan al arraigo y al futuro del cooperativismo.

Posteriormente, Magnano destacó e hizo énfasis en el claro objetivo que tiene la entidad “CONINAGRO nació con la vocación de dar voz a quienes producen. A quienes trabajan la tierra, a quienes generan empleo, a quienes sostienen nuestras comunidades y a quienes, pese a las dificultades, siguen todos los días apostando por nuestro país. Durante estos 70 años, nuestra entidad acompañó las transformaciones del sector agropecuario argentino manteniendo una convicción: representar al productor con una mirada federal”.

Por último y con la mirada puesta en el futuro, el Presidente ratificó el compromiso de la entidad con cada productor, cooperativa y federación que la integran con una agenda federal, de diálogo y propuestas, teniendo como objetivo que producir en el país siga siendo una actividad viable, rentable y sostenible.