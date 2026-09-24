Rodríguez reclamó al SENASA por la Resolución 201 y defendió el financiamiento

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, encabezó la apertura de la 47ª Exposición Nacional Angus de Primavera y 26ª Exposición Nacional del Ternero Angus, que se desarrolla en el Centro de Remates y Exposiciones Angus del Mercado Agroganadero de Cañuelas. Durante el acto, el funcionario destacó el papel de la raza Angus en la ganadería argentina y bonaerense y aprovechó la presencia de productores y representantes de la cadena para remarcar la importancia de las políticas de financiamiento, genética y sanidad.

Uno de los principales reclamos estuvo relacionado con la Resolución 201. Rodríguez señaló que la Provincia espera una respuesta favorable del SENASA al pedido realizado oportunamente por la COPROSA, la Comisión Provincial de Sanidad Animal de Buenos Aires. «Esperamos tener una respuesta positiva del SENASA en relación a la Resolución 201 y al pedido que le hizo oportunamente la COPROSA», afirmó el ministro.

La ganadería bonaerense, en el centro de la actividad

Rodríguez puso en dimensión la participación de Buenos Aires dentro de la cadena ganadera nacional y destacó que más de la mitad de la faena total de la Argentina se realiza en la provincia. «Angus es líder en la ganadería bonaerense, es líder en la ganadería en la Argentina y es, sin ninguna duda, nuestra nave insignia cuando hacemos una presentación internacional», sostuvo. La exposición reúne durante esta semana a productores, cabañeros, empresas, consignatarios y profesionales vinculados con la actividad. Está prevista la participación de 300 reproductores de 60 cabañas y más de 40 expositores.

Para el funcionario, el desarrollo ganadero debe contemplar toda la cadena, desde la producción primaria hasta la industrialización y las exportaciones. «Necesitamos de todos los sectores productivos, porque cada uno aporta oportunidades de trabajo, aporta divisas, aporta desarrollo local y aporta, en definitiva, algo que para nosotros es fundamental: un desarrollo federal de la provincia de Buenos Aires», señaló.

Una muestra con genética y negocios

La Expo Angus de Primavera continuará hasta el viernes con juras de reproductores, remates de hacienda, actividades comerciales e institucionales y exhibición de genética. Además, ocho casas consignatarias ofrecerán más de 60.000 cabezas de invernada y cría, mientras que la muestra comercial contará con más de 40 expositores. El encuentro busca combinar la actividad comercial con la presentación de genética y el intercambio entre productores, empresas, organismos públicos y representantes del sector científico y tecnológico. «Esperamos que esta exposición sirva para mostrar la mejor genética, para hacer negocios y también para fortalecer el vínculo entre el sector privado, la ciencia y el conocimiento y el sector público», concluyó Rodríguez.