La CEyS inauguró una nueva Estación de Telemedicina en Patricios

La CEyS Mariano Moreno dejo inaugurada este miércoles una nueva Estación de Telemedicina, en esta oportunidad en la localidad de Patricios, alcanzando asi un espacio destinado a acercar el acceso a la salud y generar nuevas oportunidades para los vecinos de la comunidad. Se trata de la tercera estación de Telemedicina de la CEyS, sumándose a la de 9 de Julio y Carlos María Naón.

De la presentación del nuevo servicios participaron el presidente del Consejo de Administración, Matias Losinno, miembros del Consejo, vecinos, la Secretaria de Salud de la Municipalidad, Dra. Tamara Vázquez Lagorio, el Delegado Municipal, Carlos Guiotto, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Patricios y demas entidades que celebraron contar con esta herramienta para la localidad.

De esta manera, la Cooperativa continúa extendiendo este servicio que utiliza la tecnología como herramienta para reducir distancias y facilitar el acceso a la atención médica.

La propuesta busca que todos los asociados de la Cooperativa y sus familias puedan acceder a consultas médicas, en más de 10 especialidades, de una manera más simple, cercana y accesible, independientemente de la localidad en la que vivan.

Con esta inauguración, la CEyS reafirma su compromiso de estar cerca de los vecinos, acompañar el crecimiento de cada comunidad y seguir generando oportunidades.

Porque acercar la salud también es una forma de estar presentes y construir comunidad.