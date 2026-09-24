Fin para el Ruido molesto de motos: A un paso de ser ley la prohibición de escapes libres en la Provincia

El fin de los ruidos molestos generados por las motos y los autos modificados podría llegar al recinto el próximo 6 de octubre y obtener media sanción. En las últimas horas, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Senado dio luz verde a un proyecto que busca dotar al Estado de herramientas más duras para prevenir, controlar y sancionar la contaminación sonora vehicular en todo el territorio provincial.

La iniciativa, impulsada por la senadora Emilia Subiza (del bloque Hechos) y que cuenta con un proyecto “en espejo” presentado por el mismo espacio en la Cámara de Diputados, apunta directamente a erradicar la circulación de vehículos con escapes libres, no autorizados o adulterados.

El debate de fondo trasciende la mera molestia vecinal y se centra en una cuestión de salud pública e inclusión. Las explosiones y los altos decibeles emitidos por este tipo de escapes adulterados generan un daño directo y severo en poblaciones vulnerables, especialmente en niños y personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), quienes padecen hipersensibilidad auditiva y sufren crisis de estrés, dolor físico y ansiedad ante estos estruendos. El impacto negativo también afecta profundamente a los animales y mascotas, generándoles taquicardia, pánico y desorientación.

Para combatir esta problemática, el proyecto legislativo propone endurecer el marco normativo vigente con medidas drásticas. Entre las nuevas herramientas de control, la ley habilitaría a los inspectores y fuerzas de seguridad a proceder con el decomiso y hasta la compactación de los vehículos que incurran en faltas graves o reiteradas por contaminación sonora.

“La proliferación de escapes no autorizados o adulterados genera contaminación sonora en las localidades, afecta la salud psicofísica de la comunidad, altera la convivencia urbana y compromete la seguridad vial”, argumentó Subiza, quien además preside la Comisión de Ambiente donde la iniciativa logró su primer dictamen favorable.

Más allá de los controles en la vía pública, el proyecto busca cortar el problema de raíz atacando la cadena comercial. Para ello, incorpora un artículo específico que prohíbe de manera tajante la fabricación, ensamblado, oferta, exhibición, venta, distribución e instalación de sistemas de escapes que no estén debidamente homologados por la normativa nacional vigente, o que hayan sido modificados en talleres para potenciar y superar los niveles de emisión sonora permitidos en la calle.

EL TEMARIO DE LA COMISIÓN

El dictamen favorable para terminar con los escapes libres se dio en el marco de una nutrida agenda de trabajo de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible, encabezada por su titular, María Emilia Subiza (Hechos). La reunión contó con la presencia en el recinto de las senadoras Sabrina Bastida, Fernanda Raverta y María Rosa Martínez (Fuerza Patria), junto a Silvana Ventura (Unión y Libertad). Además, participaron de manera remota Juan Manuel Rico Zini (PRO), Diego Videla y Federico Fagioli (Fuerza Patria), y los libertarios Gonzalo Cabezas y María Cecilia Martínez (LLA).

Durante la jornada, el cuerpo legislativo no solo avanzó con la regulación de los motovehículos, sino que también le dio el visto bueno a un paquete de iniciativas con impacto ecológico y social. Entre los expedientes aprobados se destaca un proyecto de Bastida para incorporar el “criterio socio-ambiental” en las políticas públicas de la Ley 13.592 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

En la misma línea, los integrantes de la comisión refrendaron una propuesta de Raverta para declarar como “Paisaje Protegido de Interés Provincial” al área de la Sierra La Peregrina y su zona periserrana, ubicada en el partido de General Pueyrredón. Asimismo, el cuerpo convalidó una iniciativa proveniente de la Cámara de Diputados que instituye el 24 de septiembre de cada año como el “Día de la concientización de las castraciones o esterilizaciones quirúrgicas de perros y gatos”.

Por último, los legisladores aprobaron dos declaraciones impulsadas por Laura Clark (Fuerza Patria). La primera promueve la declaración de Interés Legislativo de la iniciativa “Ruta Verde” (en particular la “Autopista Papa Francisco”), mientras que la segunda expresa el beneplácito del Senado por el otorgamiento del prestigioso premio científico “Raúl Ringuelet” al laboratorio de limnología por su trabajo del período 2023-2025.

Infocielo