22/09/2025   Provinciales

Temporal en Mar del Plata y Tandil: «daños de consideración» y cortes de suministro eléctrico

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Mar del Plata amaneció con “daños de consideración” provocados por el temporal que comenzó el sábado por la tarde con lluvias intensas y actividad eléctrica, continuó durante la noche y se agravó en la madrugada con fuertes vientos.

El titular de Defensa Civil de General Pueyrredon, Alfredo Rodríguez, citado por el diario La Capital, confirmó que no había evacuados, aunque sí se registraron zonas anegadas en distintos barrios como Termas Huincó, La Herradura, el Autódromo y Punta Mogotes. “Las últimas 24 horas fueron bastante difíciles desde lo laboral porque arrojan un número importante de intervenciones”, señaló.
Rodríguez indicó que al menos seis árboles de gran porte cayeron en diferentes puntos de la ciudad. Uno de ellos colapsó en el cuartel de bomberos de Caisamar y bloqueó la salida de la autobomba, en plena madrugada. En la ruta 11, a la altura del barrio Alfar, otro árbol cayó sobre la calzada, impidiendo el paso vehicular en sentido sur-norte.Caída de árboles en Mar del Plata, castigada por el agua y los vientos.&nbsp;

Durante la mañana de este domingo se registraron entre 40 y 50 milímetros de lluvia, que se suman a los 30 milímetros caídos el sábado, acumulando así entre 70 y 80 milímetros en total.

Viento en Tandil

El sábado en Tandil también estuvo marcado por las consecuencias del fuerte viento que castigó a la ciudad por la tarde. Según El Eco de Tandil, las ráfagas provocaron caída de árboles y cortes del suministro eléctrico en varios hogares.

Desde la Usina Municipal y Popular SEM informaron un importante corte de electricidad tras la caída de un árbol en la intersección de las calles Don Bosca y Sinka, que rompió dos postes de hormigón que sostenían líneas de media tensión. Ese hecho dejó sin electricidad a alrededor de 18 mil usuarios, aunque cerca de las 21 del sábado el servicio ya había sido restablecido.

Deja un comentario