Temporal en Mar del Plata y Tandil: «daños de consideración» y cortes de suministro eléctrico

Mar del Plata amaneció con “daños de consideración” provocados por el temporal que comenzó el sábado por la tarde con lluvias intensas y actividad eléctrica, continuó durante la noche y se agravó en la madrugada con fuertes vientos.

Viento en Tandil

El sábado en Tandil también estuvo marcado por las consecuencias del fuerte viento que castigó a la ciudad por la tarde. Según El Eco de Tandil, las ráfagas provocaron caída de árboles y cortes del suministro eléctrico en varios hogares.

Desde la Usina Municipal y Popular SEM informaron un importante corte de electricidad tras la caída de un árbol en la intersección de las calles Don Bosca y Sinka, que rompió dos postes de hormigón que sostenían líneas de media tensión. Ese hecho dejó sin electricidad a alrededor de 18 mil usuarios, aunque cerca de las 21 del sábado el servicio ya había sido restablecido.