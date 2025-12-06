Temporal en Carlos Casares: El Intendente Stadnik brindó detalles sobre el tornado que afectó a la ciudad

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, el intendente Daniel Stadnik ofreció un panorama detallado de la situación tras el tornado que ayer afectó severamente a la zona sur de la planta urbana. Estuvieron presentes también el secretario de Gobierno Christian Massone, la directora de Desarrollo Social Micaela Jacquet, el director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, y el director de Emergencias provincial, Gustavo Del Campo.

Panorama general del fenómeno

Stadnik explicó que el evento climático impactó en un polígono comprendido por Acceso Mouras, Seijo, San Esteban y Acceso Espil, donde se registraron ráfagas superiores a los 100 km/h. “Gracias a Dios no produjo heridos”, destacó.

Los barrios Balbín, Maya, Carlos Arroyo y Pecorelli fueron los más afectados, además de un grave daño en el Hospital Municipal, donde se registró la voladura total del techo del consultorio externo, daños en el depósito de ambulancias y afectaciones en el área de pediatría. Pese a ello, “el servicio sanitario nunca dejó de prestarse”, aseguró el intendente.

Respecto a las instituciones educativas, señaló que tanto la ENET como la Escuela Especial 501 sufrieron daños estructurales importantes. La caída de árboles fue masiva, especialmente en San Esteban, donde se registró “un gran destrozo”.

Servicios esenciales y estado de la infraestructura

Stadnik confirmó que la provisión de agua potable está normalizada. En cuanto a la energía eléctrica, informó que EDÉN trabaja en la restitución de líneas de media tensión para luego avanzar con las de baja tensión. “El barrio Balbín es el más complicado, y harán el esfuerzo para ver si esta noche puede recuperar el suministro”, señaló.

Se contabilizan 50 viviendas afectadas. Cuatro familias fueron evacuadas por el municipio, mientras que el resto se autoevacuó con allegados. “Hay familias que decidieron quedarse en el lugar porque no quisieron abandonar sus viviendas”, indicó.

https://www.facebook.com/casares.online/videos/1188500422706170

Trabajos en marcha

El jefe comunal destacó que se conformó un equipo de contratistas municipales de diversos rubros —gas, electricidad, agua, techistas y constructores— para atender las prioridades. “Hay familias que sufrieron la destrucción casi total de la vivienda, y estamos trabajando junto a ellos”, afirmó.

Seguridad en el área afectada

Stadnik agradeció el acompañamiento de la Provincia y explicó que el ministro de Seguridad puso a disposición recursos de refuerzo: “Ayer a la noche llegaron dos móviles con cinco efectivos cada uno, que se quedaron en el barrio Balbín. Gracias a Dios no hubo ningún problema”.

Asimismo, pidió a la comunidad evitar circular por la zona afectada:

“Les pedimos a los vecinos que no transiten ese polígono, excepto por urgencias o por residir allí. No tomen ese circuito como un circuito turístico”, remarcó.

Aportes de las autoridades provinciales

El director provincial de Defensa Civil, Fabián García, informó que sobrevolaron la zona con un helicóptero de la Policía y remarcó la peligrosidad actual del área:

“La tormenta ya pasó, pero no hay que transitar por el lugar. Hay estructuras dañadas y caídas que pueden generar accidentes”, advirtió.

Por su parte, Gustavo Del Campo, director provincial de Emergencias, expresó su preocupación por los daños en el hospital municipal y afirmó que todos los recursos sanitarios de la Provincia estarán disponibles para la comunidad.

Acompañamiento social y contención emocional

La directora de Desarrollo Social, Micaela Jacquet, señaló que muchas personas quedaron afectadas psicológicamente por el hecho.



“Ayer abordamos la zona más dañada con los equipos de Desarrollo Social y Vivienda, brindando contención. Una vez que se respondan los daños materiales, volveremos a ofrecer atención psicológica”, explicó. También destacó la disponibilidad del personal del hospital para eventuales revisiones.

El municipio continúa trabajando en todos los frentes para restituir servicios, asistir a las familias y garantizar la seguridad en una de las situaciones climáticas más severas que ha atravesado la ciudad en los últimos años.