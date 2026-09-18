Temporada 26/27: El Club Atlético French profundiza su proyecto deportivo sin perder de foco, lograr el título de campeón

Este fin de semana da inicio el Torneo de futbol de la primera División A, la Liga Nuevejuliense de Futbol (LNF), y para lo cual los clubes se mostrado en la mayoría de los casos muy decididos en “abrir la billetera”, en hacer equipos competitivos, muchos más aquellos que los últimos torneos han estado muy cerca de lograr el título de campeón de la Liga local.

Es el caso del Club Atlético French, que en la primera fecha recibe a Libertad y que viene de terminar tercero en el torneo anterior, para esta temporada 26/27, su nuevo técnico, Leo D´Urso, sabe que la base es esa e ir por el tan esperado logro de campeón, para ello el campeonato será largo y jugar dos torneos.

Este jueves en la sede de la Casa de la Cultura del Club French, María Constantino y Gabriel Valinoti, presentaron formalmente al cuerpo técnico, encabezado por Leo D´Urso y la preparación física a cargo de Ignacio Battistella, Ayudante de Campo, Ramón Albo, Agustín Cano, y el equipo que vestirá los colores albinegros.

Constantino comento que “más allá que hace dos meses que está trabajando con nosotros, hoy queremos darle la bienvenida formalmente al nuevo Cuerpo Técnico que va a representar al club Atlético French en la campaña 26-27.

Por su parte Valinoti se encargó de agradecer al anterior cuerpo técnico, Asenjo-Robles, al tiempo que subrayo que este año se cambió de mirada a través de varias reuniones que tuvimos. Nosotros somos un grupo de trabajo, los cuales muchos somos hijos de French, y le estamos brindando todo lo que podemos para intentar este año conseguir nuestro objetivo.

La prioridad son los jugadores locales, del club principalmente, por lo que hemos repatriado y se han sumado algunos chicos que ya prácticamente son hijos nuestros porque ya están en nuestra pensión en French (único Club en contar con una pensión).

En otro orden Gabriel Valinoti recordó acerca de las primeras charlas con D´Urso, quien viene de dirigir en Santamarina de Tandil, y se llegó a un muy buen acuerdo, y al cual se sumó Ramon Albo, recordó.

En ese marco, el directivo de French sostuvo que French va a ser protagonista. Eso está garantizado, puntualizo y agrego que la calidad de jugadores y de personas que tenemos nos enorgullecemos, por lo cual le damos oficialmente la bienvenida a nuestro cuerpo técnico.

Encontramos el club donde coincidimos.

A su turno, Leo D´Urso, dio mucho valor a la palabra dada por French, «es gente noble y pasional. Siempre cuando venía de 9 de julio se escuchaba de French, que era un pueblo distinto, que hacía sentir a la gente muy bien, bueno creo que encontramos el club donde coincidimos«.

Referido a lo deportivo, dijo que el se suma a un proyecto y continuidad. De allí los jugadores con lo cual nos reforzamos, más la base del Club, que es buena. Somos un eslabón más con el profe, que nos sumamos este año, a una cadena que ya está armada. Simplemente nos sumamos a un gran grupo de trabajo.

Hay varios jugadores de las divisiones inferiores que pintan muy bien, y es muy factible que lo puedan ver en la primera fecha”, anticipo.

Durso, sabiendo que los demas equipos están competitivos como French, dijo que seguramente las formaciones irán cambiando. Van a ir mutando, primero porque ahora en las primeras fechas, algunos por suspensiones, otros por lesión, no van a estar disponibles, pero aseguro tenemos un muy buen plantel. Estamos tranquilos.

En French, llegaron Nicolás Cardell, Manuel Ferro, Ignacio Pastor, Matías Proenza, Franco Gonzalo, Lautaro Tevez, Gonzalo Junco y Juan Martin, además la base del último torneo sigue en French, como Facundo Valinoti, Juan Martin, Fermin Rivero, Enzo Lopez, Agustín Giuffrida, Lucas Rodríguez, Joaquín Godoy, Gaspar Cerdeira, Elías Goya, Alejo Herrera, Iván Gutiérrez, Facundo Godoy, Thiago Zaragoza, Jonathan Rodríguez, Manuel Galicho, Francisco Pereyra, Ulises Martinelli, Baltazar Delgado, Lucas Martínez, Braian Rodríguez, Santiago Molina, Benjamín Clarembousa y Joaquín Pisano.