«Copa Centenario Club Atl. Patricios»: Hoy viernes comienza el Torneo de Primera División A de la LNF

Hoy viernes 18 se jugara el partido adelantado de la primera fecha del torneo de Futbol de la Primera División A, que organiza la Liga Nuevejuliense de Futbol, donde se pone en marcha un nuevo sueño para los clubes locales en alcanzar el logro de ser campeón, y con ello se llevaran el trofeo «Copa Centenario Club Atlético Patricios».

El partido adelantado de este viernes se disputara en el Estadio «Juan Ángel Maldonado», del Deportivo San Agustín, donde el local recibe a Once Tigres.

El resto de la fecha se completa con French recibe a Libertad, en la localidad de Facundo Quiroga, el local recibe a San Martin, el primer clásico de la temporada se jugara en el Palomar, entre Agustín Álvarez y Atlético 9 de Julio. En Patricios, Atlético recibe al ultimo campeón, Naon, y cierra la fecha El Fortín y 18 de Octubre.

Este torneo tendrá luego de mas de 30 años, como participe al Club 18 de Octubre de El Provincial que tras lograr el Ascenso 25/26, el auriazul será parte de la competencia de la Divisional A. Los equipos se han puesto muy competitivos y para ello han hechos distintas incorporaciones, tanto de jugadores locales y foráneos. Por el lado del ultimo Campeón, Naon mantiene la misma base, con la incorporación de algunos otros jugadores, entre ellos el «Bolin» Salazar, ex Libertad.

El desarrollo del Campeonato

El nuevo torneo que empieza a rodar este fin de semana, va a mantener un formato similar al de las últimas temporadas. La primera etapa se disputará en dos ruedas de todos contra todos y, al finalizar, los ocho mejores equipos accederán a los play offs. El ganador de la primera fase tendrá asegurado un lugar en la definición del torneo.

La segunda instancia determinará al ganador de los play offs. Si el mismo equipo consigue imponerse en ambas etapas, será consagrado directamente como campeón. En caso de que los vencedores sean diferentes, ambos deberán disputar una Gran Final por el título de la temporada 2026/2027, «Copa Centenario Club Atlético Patricios».

PRIMERA FECHA

Viernes 18 de septiembre – 21 hs.

San Agustín vs. Once Tigres. – Arbitro: Julio Márquez

Domingo 20 de septiembre – 16 hs.

French vs. Libertad. – Arbitro: Martin Utello

Quiroga vs. San Martín. – Arbitro: Walter Medrano

Agustín Álvarez vs. Atlético 9 de Julio. – Arbitro: Martin Moreno

Atl. Patricios vs. Naón. – Arbitro: Guillermo Bonello

El Fortín vs. 18 de Octubre. – Arbitro: Enrique Márquez