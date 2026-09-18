San Justo: Son menores, robaron un auto, escaparon a toda velocidad y terminaron chocando contra un patrullero

Una mujer fue atacada por un grupo de menores que le robó el auto en San Justo, partido de La Matanza. Los cuatro sospechosos escaparon a bordo del Peugeot 207 de la víctima, pero minutos después protagonizaron un choque durante una persecución policial.

El auto robado quedó en manos de los delincuentes después de un violento asalto ocurrido en las calles de San Justo. La conductora fue rodeada cuando circulaba por la zona de Inclán y Ombú y, según denunció, recibió golpes y amenazas antes de ser obligada a abandonar el vehículo.

Los atacantes escaparon rápidamente a bordo del auto, pero la fuga no pasó inadvertida. En ese momento se desarrollaba un operativo de saturación en el sector, con participación de efectivos del Comando Norte, la Comisaría de San Justo y la Policía Local.

Con el dato del vehículo sustraído, los policías desplegaron un operativo para interceptarlo. El Peugeot fue localizado y comenzó una persecución que se extendió por distintas calles de la zona hasta que los ocupantes perdieron el control.

El final de la fuga se produjo en inmediaciones de Bermejo y Gavilán, donde el auto chocó. Los efectivos del Comando Norte y del Grupo Táctico Operativo rodearon el vehículo y aprehendieron a sus cuatro ocupantes.

Se trataba de adolescentes de entre 14 y 16 años: dos tenían 14, otro 15 y el restante 16. Tres de ellos debieron ser trasladados a centros de salud como consecuencia de las lesiones sufridas durante el impacto.

Tras asegurar la zona, los policías recuperaron el Peugeot 207 y también hallaron dentro del vehículo las pertenencias que la víctima había denunciado como robadas: su cartera, dinero y teléfono celular. Además, secuestraron dos pasamontañas que serían parte de los elementos utilizados durante el asalto.

La causa fue caratulada como robo agravado de automotor por ser cometido en poblado y en banda, bajo la modalidad conocida como “robo piraña”. Interviene la UFI de Menores N° 2 de La Matanza, a cargo del fiscal Germinario.