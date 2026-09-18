18/09/2026   Sociedad

Iniciativa de Unicef: presentaron el programa Muna

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

El ultimo jueves en sede del Centro de Desarrollo Socio Productivo “San Cayetano”,  se realizo la presentación del proyecto MUNA (Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia), una iniciativa de UNICEF que busca fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

A través del acompañamiento técnico y la planificación participativa, el programa impulsa la implementación de políticas públicas integrales que mejoren las condiciones de vida de las infancias y adolescencias.
Entre sus principales objetivos se encuentran fortalecer los sistemas locales de protección de derechos, mejorar el acceso a servicios de salud, educación y protección social, promover entornos libres de violencia, impulsar la inclusión y la equidad, y fomentar la participación activa de adolescentes en la toma de decisiones que los involucran.

La etapa de autodiagnóstico se encuentra avanzada y se trabaja de forma colectiva acerca de la situación de la niñez y la adolescencia en el municipio, junto con las respuestas que se complementan para abordar las principales problemáticas que los afectan, conjuntamente con el Grupo Pharos -representado en este acto por Maria Victoria Vozza, coordinadora de proyecto.

Con esta participación, el Municipio de 9 de Julio reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con organismos internacionales y provinciales para consolidar políticas públicas que promuevan el desarrollo integral y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el partido, informaron.

 

 

Deja un comentario