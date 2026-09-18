Iniciativa de Unicef: presentaron el programa Muna

El ultimo jueves en sede del Centro de Desarrollo Socio Productivo “San Cayetano”, se realizo la presentación del proyecto MUNA (Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia), una iniciativa de UNICEF que busca fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

A través del acompañamiento técnico y la planificación participativa, el programa impulsa la implementación de políticas públicas integrales que mejoren las condiciones de vida de las infancias y adolescencias.

Entre sus principales objetivos se encuentran fortalecer los sistemas locales de protección de derechos, mejorar el acceso a servicios de salud, educación y protección social, promover entornos libres de violencia, impulsar la inclusión y la equidad, y fomentar la participación activa de adolescentes en la toma de decisiones que los involucran.

La etapa de autodiagnóstico se encuentra avanzada y se trabaja de forma colectiva acerca de la situación de la niñez y la adolescencia en el municipio, junto con las respuestas que se complementan para abordar las principales problemáticas que los afectan, conjuntamente con el Grupo Pharos -representado en este acto por Maria Victoria Vozza, coordinadora de proyecto.

Con esta participación, el Municipio de 9 de Julio reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con organismos internacionales y provinciales para consolidar políticas públicas que promuevan el desarrollo integral y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el partido, informaron.