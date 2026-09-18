Clausura del Autódromo Mouras de La Plata: ratifican la sanción de 180 días y hay incertidumbre

Lo que comenzó el pasado fin de semana como un imprevisto y sorpresivo operativo de la Policia Federal Argentina (PFA), en el kilometro 49 de la ruta 2 tomó una escala procesal mucho más severa. La titular del Juzgado de Garantías N.º 5 de La Plata, la jueza Marcela Garmendia, ratificó en las últimas horas la medida cautelar que impone la clausura preventiva por 180 días sobre el Autódromo Roberto José Mouras.

De esta manera, la Justicia bonaerense le puso cifra concreta a la incertidumbre que rodeaba al predio: salvo que se ejecuten modificaciones de fondo, las puertas del emblemático circuito de la capital bonaerense permanecerán cerradas formalmente por los próximos seis meses.

La resolución judicial se fundamenta en un compendio de faltas administrativas e inconsistencias vinculadas a la seguridad y habilitación operativa del complejo deportivo.

La actuación judicial cobró notoriedad pública cuando efectivos federales interrumpieron intempestivamente la séptima fecha del campeonato de la categoría A.L.M.A., desalojando tanto a pilotos y equipos como al público presente mientras los autos ya estaban dispuestos para girar en pista.

Irregularidades en la mira y la vía del levantamiento

Fuentes judiciales confirmaron que el expediente engloba diversas observaciones sobre la infraestructura del trazado. Entre los aspectos más críticos señalados por los peritos se destacan la falta de un plan integral de contingencia contra incendios, la ausencia de certificados de habilitación actualizados y severas deficiencias en las instalaciones eléctricas. A esto se le añaden requerimientos no cumplimentados en materia de impacto ambiental exigidos para espectáculos de gran concurrencia.

A pesar de la contundencia de los 180 días establecidos por la jueza Garmendia, la normativa procesal abre una ventana para la administración del trazado. Si las autoridades del autódromo presentan en el corto plazo un plan de obras de adecuación, acreditan los certificados faltantes y obtienen la aprobación técnica del Ministerio de Seguridad y las fuerzas periciales, la sanción cautelar podría ser levantada de forma anticipada mediante una nueva revisión en los tribunales de la capital provincial.

Jueza Marcela Garmendia

Parálisis deportiva y el impacto en las categorías

El parate decretado a lo largo del trazado platense afecta la habitual rutina de los fines de semana sobre la Ruta 2, y desarticuló de manera directa el calendario de competencias del automovilismo zonal y nacional.

A la inmediata cancelación de la fecha del campeonato de A.L.M.A. se sumó la imposibilidad de llevar a cabo los eventos programados para categorías como el TC2000 Platense, la Fórmula 5 y la Asociación Veinte de Mayo (AVZ).

La preocupación se profundizó al confirmarse la postergación forzada del Procar 4000 y de la Fórmula 1 Argentina. Asimismo, el efecto dominó amenaza con dinamitar las fechas decisivas del calendario anual de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), entidad que utiliza de forma periódica el circuito de La Plata para las divisionales TC Mouras y TC Pista Mouras.

La urgencia por sedes alternativas en la región

Frente a la confirmación de este prolongado período de inhabilitación, los directivos de las distintas federaciones y categorías iniciaron conversaciones a contrarreloj para mudar sus compromisos a circuitos sustitutos. Escenarios como los autódromos de San Nicolás, Olavarría, Balcarce e incluso escenarios fuera de la provincia de Buenos Aires empiezan a sonar como alternativas viables para albergar el desenlace de los campeonatos de la temporada 2026.

La parálisis del Autódromo Mouras sacude la faz deportiva del automovilismo e impacta de lleno en el entramado económico local. Equipos de competición, talleres mecánicos, servicios de logística, comercios de la zona de Abasto y el sector hotelero gastronómico de La Plata enfrentan la abrupta pérdida de la dinámica comercial que genera el circuito semana tras semana.

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