La categoría Club de Automóviles Sport competirá este fin de semana en el Autodromo 9 de Julio

Durante este fin de semana el Autódromo Ciudad de 9 de Julio – Guillermo “Yoyo” Maldonado, será escenario, desde hoy viernes 18 hasta el domingo 20 de septiembre, del Premio «Fernando Schneider», organizado por el Club de Automóviles Sport (CAS).

El encuentro propone tres jornadas donde los protagonistas serán los automóviles sport y, fundamentalmente, la pasión de quienes disfrutan de estos vehículos.

Como expresa el propio CAS, “es ante todo un club de amigos que disfrutan de sus Automóviles Sport”, una filosofía que se refleja en una propuesta pensada no solamente para los pilotos y equipos, sino también para compartir en familia.

La competencia se desarrollará sobre el circuito largo del autódromo, de 4.616 metros, y contará con la participación de las categorías GT, Sport Velocidad, Mini CAS, Linea CAS y DTNH (Desafío Turismo Nacional Histórico).

El reglamento establece dos jornadas de competencias de velocidad, con finales de hasta 12 vueltas o 30 minutos, mientras que SportVelocidad tendrá competencias de 30 minutos, divididas en 15 minutos de regularidad y 15 de velocidad.

La entrega de premios está prevista para las 13:30, dando por finalizada la actividad aproximadamente a las 14:30.

UNA PROPUESTA PARA TODA LA FAMILIA

Más allá de lo estrictamente deportivo, el Premio «Fernando Schneider» representa una nueva oportunidad para los apasionados del automovilismo de 9 de Julio y toda la región se acerquen al Autódromo y disfruten de un fin de semana diferente.

La entrada para el público será libre y gratuita, según establece el reglamento particular de la competencia.