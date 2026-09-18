Del 17 al 20 de septiembre: Se desarrolla el SHOPPINAZO 2026, los clientes pueden aprovechar muy buenas ofertas y descuentos
Desde este jueves 17 y hasta el domingo 20, más de 60 comercios de 9 de Julio se adhirieron con distintos rubros, al Shoppinazo 2026, una iniciativa de cuatro jornadas de promociones para estimular las ventas y el compre local, organizada por Cámara de Comercio de 9 de Julio.
El nuevo Shoppinazo, se realiza en el marco de la proximidad del Centenario de la entidad fundada el 3 de octubre de 1926. «Son cuatro días para celebrar, comprar y hacer crecer el comercio nuevejuliense», promovieron desde la Cámara.
«Cada uno en su local ofrece un 10 por ciento mínimo de descuento, de ahí en adelante lo que quiera, habrá promociones de bancos con tarjeta de crédito en cuotas, Banco Provincia se adhirió al Shoppinazo. Cada comerciante decidirá cuál es el descuento».
CLIENTES
Los clientes tendrán la oportunidad de comprar con descuentos y promociones. Podrán identificar a los comercios adheridos al Shoppinazo 2026 y aprovechar los precios promocionales.
La Cámara de Comercio dio a conocer la lista, para que los clientes tengan conocimiento a la hora de aprovechar las oportunidades que brinda cada uno.
COMERCIOS ADHERIDOS
Aceros Felo (Fournier 1020), Arima Sport (Vedia 710), Armando Deportes (Vedia 785), Aura Urbana (Frondizi 1554), Azeda (Robbio 917); Brooklyn Unisex Av. (Mitre 1350); Cascanueces (Robbio 829); Centro Deportivo Olimpo (Vedia 834); Con Amor Creciendo Juntos (Frondizi 1325); Confecciones Guaragna (Urquiza 441); Distribuidora La Yapa (Vedia 150); Don Belis SA (Mitre y Agustín Alvarez), Don Bosko (Cavallari 1237); Dulcinea Libros (Robbio 1227); El Principito Calzados (Vedia 883); El Ropero (La Rioja 1162), Exclusiva Men (Yrigoyen 890), Extramuros Viajes (La Rioja 1176); Farmacia Bazzetta (Mitre 2248); Frida Perfumería (Libertad 873); Gema (Mitre 1124); Hebras Bazar (Cavallari 1710); JLC Juguetería (Eva Perón 1147); Juguetería Había Una Vez (Cavallari 1227); Julio Indumentaria (Mitre 1464); Juma Deportes (Robbio 573); Kasytodo Herrajes (Mendoza 1144); Kevinston (Cavallari 1399); La Hormiga Atómica (La Rioja 1080); La Librería (Frondizi 1165); La New Red (La Rioja 1378); Las Mil y Una Noches (La Rioja 1870); LG Calzados (Vedia 850); Locos x el Celu (La Rioja 1230); M&H Blanquería (Vedia 499) Macoco (San Martín 1810); Maikai (Gardel 935); Mi Deco (Vedia 602); Mil Cosas (Corrientes 701); Miwok (Robbio 863); Oasis Lencería (La Rioja 1318); Optica Bianchi (Levalle 1427); Patolandia (La Rioja 1604); PataPum! (Cavallari 2767); Pío Pío Almacén Infanil (Vedia 723); Play Computación (Libertad 669); Portal Vendedor (Pironio 793/823); Red Perfumerías (Mitre 1138 y La Rioja 1463); Regalarte (La Rioja 1323); Rodolfo Sport (La Rioja 1379); S&S Indumentaria (Mitre 2092); Salvattore Deco y Jardín (Cavallari 1226); Salve Silvina (La Rioja 2135); Sara Kids (San Martín 1376); Se Dice de Mi (Libertad 868); Servi Tec Hogar (Robbio 860); Servitec Librería (Robbio 857); Skoop’s (Libertad 852); Sunset – Quimtex 9 de Julio (La Rioja 1692); Tinta China (Corrientes 1063); Toque de Angel (Pironio 1908); Tracción Bicicletas (Eva Perón 1479); Tupac Librería (Vedia 525); Wirly (Robbio 817).
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