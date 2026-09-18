Del 17 al 20 de septiembre: Se desarrolla el SHOPPINAZO 2026, los clientes pueden aprovechar muy buenas ofertas y descuentos

Desde este jueves 17 y hasta el domingo 20, más de 60 comercios de 9 de Julio se adhirieron con distintos rubros, al Shoppinazo 2026, una iniciativa de cuatro jornadas de promociones para estimular las ventas y el compre local, organizada por Cámara de Comercio de 9 de Julio.

El nuevo Shoppinazo, se realiza en el marco de la proximidad del Centenario de la entidad fundada el 3 de octubre de 1926. «Son cuatro días para celebrar, comprar y hacer crecer el comercio nuevejuliense», promovieron desde la Cámara.

«Cada uno en su local ofrece un 10 por ciento mínimo de descuento, de ahí en adelante lo que quiera, habrá promociones de bancos con tarjeta de crédito en cuotas, Banco Provincia se adhirió al Shoppinazo. Cada comerciante decidirá cuál es el descuento».

CLIENTES

Los clientes tendrán la oportunidad de comprar con descuentos y promociones. Podrán identificar a los comercios adheridos al Shoppinazo 2026 y aprovechar los precios promocionales.

La Cámara de Comercio dio a conocer la lista, para que los clientes tengan conocimiento a la hora de aprovechar las oportunidades que brinda cada uno.