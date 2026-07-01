Tasas Municipales: Vencimientos del mes de julio 2026

La Municipalidad de Nueve de Julio informa el cronograma de vencimientos de las tasas municipales correspondientes al mes de julio de 2026.

En esta oportunidad, el miércoles 15 de julio vencerán las tasas de Servicios Urbanos y Servicios Sanitarios, por lo que se insta a los contribuyentes a realizar el pago dentro del plazo establecido para mantenerse al día con sus obligaciones.

Desde el municipio se recuerda que el cumplimiento en tiempo y forma de las tasas contribuye al sostenimiento de los servicios públicos que se brindan diariamente a los vecinos y permite continuar desarrollando obras y acciones en beneficio de toda la comunidad.

Ante cualquier consulta, los contribuyentes pueden comunicarse vía WhatsApp al 2317-621234 para recibir asesoramiento e información.