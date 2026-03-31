Tasa por patente de rodados: Se prorroga su vencimiento de pago

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que se ha dispuesto la prórroga del vencimiento de la primera cuota correspondiente al año 2026 de la Tasa por Patente de Rodados.

De esta manera, el vencimiento que originalmente operaba el 10 de abril de 2026, se traslada al 8 de mayo de 2026 como primer vencimiento, y al 22 de mayo de 2026 como segundo vencimiento.

La medida se adopta conforme a lo establecido en los Vistos y Considerandos de la normativa vigente, con el objetivo de brindar mayores facilidades a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones.