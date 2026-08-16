La Sub Secretaria de Empleo y Produccion mantuvo un encuentro con empresarios y comerciantes locales

En la jornada de este viernes 14 en sede del Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano, la subsecretaria de Producción de la Municipalidad de Nueve de Julio, Cecilia Fusari, compartió un desayuno de trabajo con empresarios y emprendedores locales.

En la oportunidad, en un ameno encuentro, se presentaron y debatieron problemáticas actuales del sector.

Asimismo, se procedió a la entrega de un reconocimiento a la empresa de turismo Perazzo Viajes, por sus 55 años de trayectoria; y el comercio “Lucy Decoraciones”, con 61 años de actividad en la comunidad.