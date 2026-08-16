CARBAP: Camino a su Centenario, Caminos Rurales y Ley de Semillas

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa tiene desde el mes de julio ultimo nueva conducción gremial agropecuaria, cuya designación de presidir la entidad ya con 94 años, el productor de Henderson (Zona 1), Pablo Ginestet, que con 49 años bien podría estar abocadándose a su explotación agropecuaria en su distrito, pero desde muy joven se involucro trabajar tranqueras afuera de su campo y lo comenzó hacer en la rural de su partido.

Hoy lo encuentra luego de ser secretario en la anterior gestión que estuvo a cargo del productor trenquelaunquese, Ignacio Kovarsky, Ginestet se encuentra seguro de los pasos que tiene que dar, por un lado la impronta que buscara darle en los próximos dos años a la gestión, pero también el respaldo que es CARBAP, una de las entidades gremiales combativas en el reclamo y no dudar en salir en la defensa de cualquiera de los productores tamaño o tipo de producción rural. Con un fuerte involucramiento en temas como educación, seguridad, institucionalidad, infraestructura entre otros temas.

Durante el 34º Congreso de Aapresid en Rosario, el directivo de CARBAP además de participar como visitante en el encuentro de la siembra directa, también fue uno de los expositores en el panel de ley de semillas que se viene discutiendo entre el gobierno (INASE), la Asociación de Semilleros (ASA), y la Mesa de Enlace ( CRA, FAA, SRA y Coninagro). En el caso de Pablo Ginestet, como integrante de la Comisión de Granos en CRA, es quien viene desde hace meses sentándose en el debate en defensa de los productores de nuestro país.

En dialogo con El Regional Digital en Rosario, Ginestet planteo los desafíos que tiene por delante. El primero de ellos es darle a la entidad un mayor protagonismo, mucho mas pensando en los 100 años (El acta fundacional se la concreto en 9 de Julio, en el mes de julio del año 1932); de CARBAP, sin dejar de trabajar hacia afuera por los reclamos y necesidades de los productores, hoy estamos a seis años de nuestros 100 años y tenemos que hacer cambios internos de cara a esos 100 años porque Carbap se pensó hace 94 años y las cosas en la vida han ido evolucionando y muchas cosas que en Carbap todavía no», reconoció.

«Como trabajo debemos acercarnos más a los dirigentes de las rurales, a los productores, y así lograr que la gente se involucre más en el trabajo gremial, porque hoy lamentablemente cuesta muchísimo que los productores se involucren», puntualizo.

Caminos Rurales: La propuesta de 9 de Julio y una situación vial rural que ha decaído en toda la provincia

Tambien Ginestet se refirió a la acción de propuesta de la Sociedad Rural de 9 de Julio, entidad adherida a CARBAP, y quien recientemente presento a las autoridades legislativas y municipales, además de entidades rurales y de comercio local, conformar mediante ordenanza, una Comisión Vial Rural, para hacerse cargo de la mejora y mantenimiento de caminos rurales del distrito de 9 de Julio.

Pablo Ginestet vio con muy buenos ojos la propuesta de la gente de 9 de Julio, que se quiere hacer realmente cargo de los caminos porque, esto es una cuestión que le corresponde a los intendentes y los productores ven que en los intendentes no hay responsabilidad, ni respuestas, dijo, sin olvidar la situación que vivió no solo 9 de Julio el año pasado, sino gran parte del oeste bonaerense, y que dejo muchos caminos intransitables

Según Ginestet, en general, lo que uno ve es que en el último año y medio, lo que es el mantenimiento de los caminos rurales cayó muchísimo. La calidad de los estados de los caminos en la provincia de Buenos Aires, que estaban bien, hoy están con problemas. Se ve que es algo general que ha decaído. Claramente los intendentes están desviando los fondos a otro lado, y no a los caminos rurales, porque los productores siguen aportando su tasa vial y por ello hay mucha preocupación, no solo en 9 de julio, sino en toda la provincia», y agrego «con pronóstico que tenemos hacia delante que dice que va a ser un año niño o muy llovedor, lo cual es muy preocupante», dijo.

Ley de Semillas

En cuanto a ello recordó que ya en marzo de este año, la Mesa de Enlace presento su propuesta a los semilleros y el gobierno, bueno ahora es parte de las empresas de semillas que acerquen mas sus propuestas. Ginestet reconoció que en esta discusión, no todo lo que pretende el productor y lo que pretende la industria, podrá darse, ambas partes tendrán que ceder. Desde los productores ya lo hemos propuesto, enfatizo.