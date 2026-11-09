Tandil lo hizo otra vez: Volvió a tener el salame más largo del mundo

Tandil vuelve a hacer historia, con pocos minutos para las 23:30 del sábado 7 de noviembre cuando la confirmación oficial dio paso al estallido, 512,90 metros para que el distrito bonaerense vuelva a batir el récord del salame más largo del mundo, que le devolvió el orgullo a una tradición fuertemente ligada a su identidad.

La marca anterior, de 501,66 metros, pertenecía a San Andrés de Giles desde el 9 de agosto pasado. Devolver la hazaña a la cuna de los chacinados demandó meses de logística, ingeniería y sinergia entre las cuatro firmas que integran el Consejo de la Denominación de Origen Tandil (DOT): Cagnoli, Las Dinas Chacinados, Estancias Integradas y Granja El Reencuentro.

La ingeniería de una hazaña colectiva

El desembarco de la pieza gigantesca fue un espectáculo en sí mismo durante la octava edición de Chacinar, la Fiesta del Salame y del Cerdo. Trasladado en un carrete monumental desde un camión de Cagnoli, el embutido fue posicionado en las tarimas con ayuda de un montacargas. A partir de allí, comenzó el meticuloso despliegue metro a metro a lo largo de una extensa tabla preparada para la ocasión.

Centenares de vecinos y turistas acompañaron el recorrido de las cuadrillas de voluntarios y productores, quienes maniobraron con precisión quirúrgica para evitar cualquier rotura. A su lado, con cinta métrica y planillas en mano, la escribana Marcela Lorea supervisó cada centímetro del trayecto. Mientras la medición avanzaba entre el fervor de la multitud, la música en vivo y el aroma a leña quemada alimentaban la vigilia.

Cuando la escribana avaló la cifra final de 512,90 metros al filo de la medianoche, los aplausos y vítores resonaron con la fuerza de un logro colectivo que comenzó a forjarse en 2014, cuando la ciudad sorprendió por primera vez al país con una pieza de 16,1 metros.

La evolución del Récord Mundial • 2014: 16,1 metros (Tandil inicia el desafío) • Agosto 2026: 501,66 metros (San Andrés de Giles establece la marca) • Noviembre 2026: 512,90 metros (Tandil recupera la corona)

Identidad, sabor y tradición en Chacinar 2026

Más allá del impacto numérico, la hazaña expone la fortaleza de la primera y única Denominación de Origen protegida para un salame en la Argentina, otorgada en 2011. El distintivo resguarda un saber hacer ancestral, materias primas de excelencia y las condiciones microclimáticas únicas de las sierras.

El evento, articulado de manera conjunta por el Clúster Porcino de Tandil —que integra a la Asociación de Productores Porcinos de Tandil (APPORTAN) y al Consejo de la DOT—, transformó los tres días de festejos en una vidriera productiva de alcance nacional.

En los fogones a cargo de APPORTAN, el público colmó las mesas para degustar cerdos enteros al asador, sándwiches de bondiola, choripanes y bifes a la criolla. La gran novedad de esta edición fue la incorporación de hamburguesas de cerdo para el público infantil y el refuerzo de quemadores para abastecer las célebres papas fritas cocinadas en grasa de cerdo, que en años anteriores superaron la tonelada de ventas.

El circuito se completó con unos 50 puestos de la Comunidad Emprendedora, carros de cerveza artesanal, la carpa de productores “Km 0” y patios gastronómicos. Con esta nueva marca histórica de 512,90 metros, Tandil demostró que el récord es mucho más que una cifra anecdótica, es la síntesis de una cadena de valor integrada por familias, empresas e instituciones que hacen de la producción chacinera un símbolo ineludible de su patrimonio gastronómico.