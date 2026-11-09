Iniciativa tecnológica de alumnos de la Técnica 2: Impulsaron un proyecto «Red Inteligente de monitoreo de napas»

La Municipalidad de Nueve de Julio destaco el trabajo de un grupo de alumnos de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 2 “Mercedes Vázquez de Labbé”, quienes lograron ubicarse entre los cinco finalistas del certamen nacional “Solve for Tomorrow”, organizado por Fundación Conciencia y patrocinado por Samsung.

El equipo de alumnos llegó a esta instancia con el proyecto “Red inteligente de monitoreo de napas y prevención de inundaciones”, una propuesta tecnológica orientada a desarrollar herramientas que permitan realizar un seguimiento de los niveles de las napas y contribuir a la prevención de eventos hídricos.

Desde el Ejecutivo comunicaron que este camino tuvo su punto de partida en agosto de 2025, cuando la Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Subsecretaría de Producción, impulsó la realización de un taller presencial de Samsung en el Centro de Desarrollo Socio Productivo “San Cayetano”.

La jornada reunió a alrededor de 70 estudiantes de entre 12 y 19 años, quienes participaron de una propuesta destinada a identificar problemáticas de la comunidad y pensar posibles soluciones mediante el uso de la tecnología, la innovación y el conocimiento. La iniciativa buscaba promover el talento creativo de los jóvenes y brindarles herramientas para transformar sus ideas en proyectos concretos.

A partir de aquel impulso, los estudiantes de la Técnica 2 desarrollaron su propuesta, que logró superar las distintas instancias de evaluación de una competencia que reunió más de 500 proyectos de todo el país, hasta alcanzar un lugar entre los cinco finalistas.

Desde el Municipio se celebra especialmente este resultado, que reconoce el compromiso, la creatividad y la capacidad de los jóvenes nuevejulienses, así como el trabajo educativo de la institución y el acompañamiento de sus docentes.

Asimismo, se pone en valor la importancia de generar espacios de articulación entre el Estado, las instituciones educativas y el sector privado, acercando oportunidades que permitan a los jóvenes desarrollar sus capacidades y poner sus conocimientos al servicio de la comunidad.