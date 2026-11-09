Jornadas Abiertas SRA: El campo protagonista de un cambio de época

En el marco de la Jornada de Charlas organizada por la Sociedad Rural Argentina (SRA) en el Predio de Palermo, se llevó a cabo el panel “Análisis político y comunicación”, moderado por la periodista Carolina Amoroso. Participaron Fabián Calle, director del Instituto de Seguridad Internacional del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI); Federico Aurelio, director de la consultora Aresco-Julio Aurelio, y Diego Sehinkman, periodista y conductor de TN.

Desde una mirada internacional, Calle sostuvo que la Argentina atraviesa un cambio estructural en su economía, impulsado por el petróleo, el gas, el litio, la minería y la inteligencia artificial, que modifica la forma en que el mundo mira al país. En ese sentido, señaló que, para Estados Unidos y Europa, la Argentina ya no representa únicamente a la producción agropecuaria tradicional, sino también a la energía, los minerales y la seguridad alimentaria de largo plazo.

Agregó que el avance del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea responde a una lectura geopolítica. Destacó además que los recursos naturales son de las provincias, lo que, a su entender, configura un nuevo escenario: “Vamos hacia un país verdaderamente federal”, afirmó.

Por su parte, Aurelio presentó los resultados de una investigación nacional sobre la imagen del campo y de la SRA, realizada en todo el país y no solo en las zonas productivas. Según el estudio, el 83% de los argentinos tiene una imagen favorable del campo, y el sector agropecuario fue elegido como el más importante de la economía argentina. Entre los factores que explican esa valoración, los encuestados lo asociaron a un motor que sostiene al país, a la producción de alimentos, a la riqueza y al esfuerzo. Aurelio advirtió, sin embargo, que existe un gran reconocimiento de los resultados del campo, pero un menor conocimiento de los procesos que hay detrás, como la innovación tecnológica, la inversión y el riesgo empresario.

Sobre ese punto, Diego Sehinkman planteó que el campo vive un nuevo momento. “Vengo a decirles que disfruten un cambio de era donde el productor agropecuario, el campo, tiene un lugar y un protagonismo social que no tenía hace 10, 15 años”, expresó.

Asimismo, invitó a la institución a complementar su historia con una agenda de modernización. “La tradición ya la tienen, es de ustedes. Son 160 años, no se las puede robar nadie”, señaló, y agregó que el desafío es convertirse en “sujetos sociales de la modernización”. Para ello, propuso contar historias que muestren el trabajo cotidiano del sector y generen identificación con el resto de la sociedad. “Ustedes pueden jugar de delanteros y contar los goles del campo”, sostuvo.

Por último, hizo un llamado a involucrar a las nuevas generaciones: “Transmitan, contagien, inviten a las nuevas generaciones a llevar la antorcha”.