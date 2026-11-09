Jornada de análisis y debate: El PJ 9 de Julio junto al Instituto Patria reclamaron por Cristina Fernández libre

En el marco de una campaña por parte del Instituto Patria denominada “Cristina Libre”, el pasado viernes se dio un encuentro en 9 de Julio junto al Partido Justicialista de 9 de Julio y que contó con la presencia de dirigentes políticos, como el senador Oscar Parrilli, presidente del Instituto Patria, los diputados nacionales por Buenos Aires, Teresa García y Carlos Castagneto, el Intendente de Pehuajo, Pablo Zurro y la secretaria de Cultura de la provincia de Buenos Aires Florencia Saintout, además de la Concejal Maria Elena Defunchio y el presidente del PJ local Augusto Ipolitti, que junto a vecinos y militantes de la región se reunieron en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza 9 de Julio.

Previo al acto durante una conferencia de prensa los dirigentes se expresaron al respecto sobre el encuentro. Ippoliti subrayo que con esta actividad encabezada por el Instituto Patria que esta realizando estas charlas abiertas en el marco de la campaña «Cristina Libre» a lo largo y a lo ancho del país; por lo que nos pone muy contentos el acompañamiento de dirigentes nacionales, han estado siempre en la primera línea de batalla del proyecto político que representamos y nos pone muy contentos contar con la presencia de ellos aquí en el interior bonaerense.

Por su parte la Concejal Defunchio, subrayo «la verdad agradecerle Oscar que, me recibió en el Instituto y tomo esta idea de la militancia que siempre nosotros llevamos adelante y entendemos que Cristina esté presa y proscripta para nosotros. Es no poder hablar de otra cosa dentro del peronismo y dentro de lo que es la defensa de nuestra democracia», defendio.

«Así que por eso entendemos que como militantes tenemos que trabajar y militar por las causas justas y una causa justa es esta, la libertad de Cristina», pidio Defunchio.

A su turno Oscar Parrili, sostuvo que «No hay democracia con proscripción política. Nosotros estamos llevando adelante esta serie de charlas en todo el país expresando, y denunciando precisamente que esta no es la democracia que recuperamos en el 83. En el 83 el pacto democrático explícito, implícito que hubo es que la violencia no iba a ser parte de la acción política.

Cristina tuvo un intento magnicidio y en segundo lugar no iba a haber fraude, ni proscripción a la democracia porque ya en épocas anteriores en la Argentina vivimos épocas donde hubo democracia con proscripción, y la violencia formaba parte de la acción de esas democracias. Por eso hoy volvemos a estar en una democracia fallida, en una democracia inconclusa. En la medida que Cristina no pueda ser candidata a presidenta, yo creo que las elecciones del 2027 en estas condiciones son una opción falsa», puntualizo el presidente del Instituto Patria.

En otro tramo del dialogo con la prensa local, Parrili dijo «vamos a tener un gobierno en default y nosotros estamos bregando para que no solamente toda la dirigencia del peronismo sino toda la dirigencia que se considere demócrata se exprese a favor de que no puede haber proscripción en las elecciones de presidente del año 2027. Más si tenemos en cuenta que la principal dirigente política de la oposición como es Cristina Kirchner además figura primero en todas las encuestas que tanto encuestadoras cercanas al gobierno como lejanas al gobierno están demostrando que es la que mayor intención de voto tiene», sostuvo y agrego este es el objetivo fundamental de esta visita, de esta charla que estamos haciendo en todo el país, y según palabras de Parrili, «la gente de base quiere Cristina candidata y nosotros estamos convencidos que si Cristina es candidata, Cristina es presidenta el 10 de diciembre del 2027.

En la misma linea de pensamiento se manifestaron los diputados bonaerenses, Garcia y Castagneto. Teresa Garica cuestiono que la acuascion contra Cristina Fernandez viene muy cargada contra ella, «tuvieron la defachatez, de volver a reeditar imágenes de su departamento, y entonces nos parece que la única manera es misionar, contarle a los compañeros cuáles son las razones por las que Cristina está detenida. Fíjese usted que acaban de exonerar a Adorni, un señor que no supo explicar 200 mil dólares, sin embargo el fiscal Policita acaba de decir que no es cuestionable, que la verdad que no es punible. A lo sumo le harán una mínima sanción, que puede ser una tarea comunitaria», critico la legisladora boanerense.

Según García, es un chiste, nos están cargando estuvimos tres meses con Adorni en televisión, con todo comprobadísimo, incluso con las manos del propio gobierno soltándosela, porque era más que evidente. Y resulta que la corte, ni siquiera levantó la tapa del expediente para mirar la causa», aseguro.

En tanto que Carlos Castagneto reafirmo el accionar que llevan adelante, al decir «la sociedad necesita también un poco de aclaración por qué está proscrita y por qué no hay plena democracia. A Cristina la vuelven a enjuiciar en una causa que ya estaba cerrada, la volvieron a abrir, y la Corte Suprema, como dijeron acá los compañeros y compañeras, ni miró la causa. Nosotros consideramos que lo que pidió Cristina a la ONU a través de la Comisión de Derechos Humanos, que es vinculante, por lo que hay 18 abogados prestigiosos internacionales que van a observar el expediente, y en caso de que ellos tomen el expediente, ya automáticamente la causa se cae, la proscripción, aseguro el diputado.