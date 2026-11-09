Basquetbol: Atlético 9 de Julio recibió a Racing de Chivilcoy

El pasado sábado 7 se disputó la 12ª y última fecha del Torneo Clausura de la Asociación de Basquetbol Chivilcoy, recibiendo el Club Atlético 9 de Julio a una nutrida delegación de Racing, de aquella ciudad, ya que cuentan con las cuatro categorías formativas: en las dos menores, muy parejos con los Nuevejulienses, aunque en Mini Atlético ganó muy bien, incluso sacando buena ventaja en el primer tiempo, que finalizó 25 a 11 y Racing se acercó en el período restante, finalizando con una importante victoria Millonaria 37 a 33.

Integraron el equipo S. Ghedín; F. Viegas 2; L. García 2; A. Más 15; Juan I. Carrión; G. Báez 2; G. Giretti 2; M. Rizzo; T. Olano 4; I. Riopedre 2; O. Riopedre 4; M. Boufflet 2 I. Allegrette 2. DT Andrés Pastori, AT Juan P. Merico.

Y en Infantiles fue parecido, con muy buena actuación de Atlético, bastante parejo, habiendo sacado una ventaja final de 4 tantos, arriba en el tanteador 47 a 43, pero en los últimos minutos se impuso la mayor experiencia Chivilcoyana, que convirtió 3 dobles seguidos y terminó ganando 49 a 47.