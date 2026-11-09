La carne argentina despliega su sabor y terneza en la CIIE de Shanghái

Dio comienzo el pasado jueves 5 de noviembre en Shanghái, China, la novena edición de la China International Import Expo (CIIE), que se extenderá hasta el próximo 10 de noviembre.

Durante la jornada inaugural, el Pabellón Argentine Beef del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) recibió la visita del embajador argentino en China, Marcelo Suárez Salvia, y del cónsul general de la Argentina en Shanghái, Luciano Tanto Clément, quienes recorrieron el espacio institucional.

Como es habitual en esta feria, el primer día estuvo reservado a las actividades protocolares y visitas institucionales, sin operaciones comerciales.

La ceremonia de apertura oficial de la muestra estuvo encabezada por el viceprimer ministro chino, Ding Xuexiang, con la presencia de autoridades y representantes de distintos países, como Gabón, Austria, Liberia, Cuba, Eslovaquia y Georgia.

La exposición reúne a representantes de 162 países, regiones y organismos internacionales, más de 4.100 empresas expositoras y una superficie superior a los 440.000 metros cuadrados.

A partir de mañana, viernes 6 de noviembre, comenzará la actividad comercial, con 14 empresas exportadoras que ofrecerán sus productos junto al IPCVA, con el objetivo de fortalecer la presencia de la carne vacuna argentina en China, su principal mercado de exportación.

Las empresas participantes

Las 14 empresas exportadoras que acompañan al IPCVA en el Pabellón Argentine Beef son: Abuelo Julio/Friar, ArreBeef, Bustos y Beltrán, Compañía Bernal, Compañía Central Pampeana, Frigolar, Frigorífico Bermejo, Frigorífico Forres Beltrán, Frigorífico Gorina, Frigorífico Rioplatense, Frimsa, Grupo Lequio, Offal Exp y Tomasello