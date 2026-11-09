Se brindara un nuevo Curso de Manipulación Segura de Alimentos

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que los días 30 de noviembre, 1, 2, 3 y 4 de diciembre se llevará adelante un nuevo curso gratuito de Manipulación Segura de Alimentos, destinado a quienes deseen capacitarse en el manejo adecuado e higiénico de productos alimenticios.

La capacitación tendrá lugar en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano y contará con asistencia obligatoria.

En tanto, el 4 de diciembre se desarrollará también un curso libre de gluten, en el horario de 8 a 10:30 horas.

Los interesados deberán realizar la inscripción a través del sitio web oficial del municipio: www.9dejulio.gov.ar.

Desde el municipio se invita a la comunidad a participar de estas instancias de formación, que contribuyen a fortalecer las buenas prácticas en la elaboración y manipulación de alimentos.