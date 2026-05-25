Tambo: En la Cuenca Oeste, precio y producción bien, preocupación por la falta de caminos rurales y no quitan la vista de el «Niño».

En la Cuenca Oeste, las lluvias de mayo fueron, por suerte, más escasas que las anteriores, y que lo normal, por lo cual los suelos pudieron orearse bastante en superficie, mientras que mantienen

sus perfiles con una abundante recarga hídrica.

Respecto de “El Niño”, es seguro que se viene y cubriría el período “invierno/primavera/verano”, pero no está definida su intensidad para la pampa húmeda. Sería más fuerte en el NEA y sur de Brasil. El SMN, en su pronóstico de MAY-JUN-JUL, prevé lluvias y temperaturas algo mayores a lo normal, detallo en su informe de mayo, la Camara de Productores de Leche del Oeste Bonaerense (Caprolecoba).

PRODUCCION Y PERSPECTIVAS

A causa de un par de lluvias grandes y la carencia de infraestructura caminera adecuada, en abril, se desaceleró el crecimiento de la producción en el país. Abril’26, cayó 3% en el mes previo de marzo, y apenas subió 0,5% contra abril’25.

En el acumulado Ene/Abr, el crecimiento cerró con +7,2%. Y habría empezado, de a poco, a recuperar terreno en mayo.

Llamamos a la atención, porque es claro que la falta de buenos caminos perjudica vida y trabajo de todos, pero en especial, a los tambos chicos, y a los que, con sus familias, viven en el campo.

ESCENARIO COMERCIAL

Mayo: Recuperación del precio de la leche: corre de atrás y a paso lento

En abril, el precio de la leche subió +1,8% en $/L sobre el mes previo, y quedó +8,1% vs el año previo. Mientras el precio mayorista (salida de fábrica) trepó +3,1% y +18,5% respectivamente.

A su vez, en dólares, ganó un 2,9%, versus marzo previo y perdió 12,3% vs marzo’25.

Hoy, la leche que le falta a muchas pymes, la tiene la industria grande, desde la primavera pasada. El mercado interno lácteo se mantiene, con precios atrasados. Las industrias con capacidad, exportan todo lo que pueden, aun con márgenes bajos.

LA CADENA Y SU CONTEXTO INSTITUCIONAL

Por ultimo en su informe, la Caprolecoba invita a la cadena a «Fortalezcamos nuestra innovación institucional Hemos hablado de esto muchas veces, y habrá que seguir haciéndolo, hasta que -entre muchos logremos concretar la organización necesaria, tanto a nivel de los empresarios productores de leche, como de la cadena láctea en su conjunto.

En un mundo de cambios profundos como el que vivimos, todos los países y las actividades ajustan y replantean su organización y funcionamiento, para adaptarse y posicionarse ante los “nuevos

tiempos”. Y nosotros, no somos una excepción.

Luego de años de trabajo asociado, una valiosa innovación que logramos es la FunPEL, espacio privado, de producción e industria, para pensar juntos, diseñar, y hacer el futuro deseado para

nuestro negocio. Hay que participar y vencer desconfianza e indiferencia.

Se puede empezar juntándose los productores en cada cuenca, para hablar de esto y conectarse entre sí y con los amigos de las demás regiones.

Ya hay un camino recorrido, nos encontraremos con colegas que ya tienen experiencia. Y también, podemos apoyar el funcionamiento de la FunPEL». ¿Cómo y dónde? En fundacionpel.org