Nuevo logro para el Newcom de Atlético 9 de Julio

El equipo mixto +50 de Newcom del Club Atlético 9 de Julio (Los Kosiukos) se consagró campeón Provincial, este domingo 24 en el certamen disputado en el Polideportivo Municipal de Trenque Lauquen, organizado por la Federación Bonaerense de este deporte y la fiscalización de FEVA, clasificatorio para el próximo Torneo Argentino.

El equipo nuevejuliense ganó todos los partidos de la Zona “A”, clasificado primero, para enfrentar en semifinales al 2° de la Zona “B”: venció al conjunto de Ramallo 15-12 y 15-13; al de La Plata 15-10 y 15-10; al de Salliqueló 15-6 y 15-3; al de San Vicente 15-4 y 15-4 y al de Gral. Alvear 15-11 y 15-10.

Según informaron, en la semifinal, enfrento al conjunto de Las Flores y le gano por 11-15, 15-10 y 10-8, pasando así a la final, donde jugo ante Ramallo, que fue campeón del torneo Provincial anterior. Sin embargo los Kosiukos, luego de un primer set duro, ganado 15 a 13, mostraron más resto que su adversario y lo superaron ampliamente, ganando 15 a 4 y obteniendo así un nuevo título Provincial.

El campeón formó con Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniasi, Claudia Cañizal, Verónica Mallemaci, Ruben Neri, Marcelo Dicásolo, Diego Diez, Marcelo González, Adrián Spalla, Oscar Spalla. DT. Susana Reale