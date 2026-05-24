Destacada participación de Rochi González en el Torneo nacional de natación en Cadetes 1 y 2

Tras tres intensos días de competencia en el Natatorio Olímpico “Madres de Ciudades” de la ciudad de Santiago del Estero, que se dio los días 21, 22 y 23 de mayo, la nadadora nuevejuliense, Roció “Rochi” González tuvo una destacada actuación de dicho torneo en cadetes 1 y 2, y del que compitieron 500 nadadores de todo el pais, y que le permitió clasificar al Torneo Nacional de natación próximo.

La nadadora nuevejuliense llego a Santiago del Estero representado al Club Junin, en el cual compite, y lo hizo en seis competencias: 50 metros Pecho, 100 metros libre, 100 metros pecho, 50 metros libres, 100 metros espalda y 50 metros espalda.

Muy buena clasificación

En ese marco “Rochi” logro las siguientes clasificaciones

*50 mts pecho 3era. en la serie y 16º en la general

*100 mts libre 7ma., en la serie y 32º en la general

*100 mts pecho 6ta. en la serie, 20º en la general

* 50 mts libre 7ma. en la serie y 18º en la general

*100 mts espalda 3era. en la serie y 24º en la general

*50 metros espalda 6ta. en la serie, 16º en la general

Cabe destacar que Roció inicio sus primeros pasos en la natación en Club Libertad de nuestra ciudad