Comenzaron a multar en Necochea a conductores que usan antenas de Internet satelital en el parabrisas

La Municipalidad de Necochea comenzó a labrar multas a los conductores que circulan con antenas de Internet satelital colocadas sobre el parabrisas. Piden que las ubiquen sobre el techo de los autos, pero los dueños argumentan que así se las terminan robando.

Desde el Observatorio Vial Municipal comentaron a Ecos Diarios que ya se están labrando infracciones a conductores que llevan antenas de la empresa Starlink adheridas al vidrio delantero, debido a que la normativa de tránsito prohíbe obstruir la visibilidad del parabrisas con cualquier elemento .

En infracción

La Ley Nacional de Transito N° 24.449, establece en su artículo 48 que queda prohibido transportar cualquier carga o elemento que perturbe la visibilidad, afecte peligrosamente las condiciones aerodinámicas del vehículo, oculte luces o indicadores o sobresalga de los límites permitidos .

Esto va en una línea similar con la prohibición, por ejemplo, de polarizar el parabrisas delantero .

Según explicaron desde el Observatorio Vial Municipal, este tipo de dispositivos debe instalarse sobre el techo del vehículo y no dentro del campo visual del conductor.

Ante esto, la respuesta de los conductores es que, simplemente, sobre el techo se la roban y la tienen que estar sacando cada vez que se bajan.

Porque no en torpedo del vehiculo

Sin embargo, diversos factores técnicos y legales han derivado en advertencias, sanciones y restricciones tanto por parte de la empresa como de las autoridades viales en Argentina y otros países.

La primera razón por la cual está prohibido usar Starlink en un auto en movimiento tiene que ver con los Términos de Servicio oficiales de la empresa. Según la documentación legal de Starlink, el uso o la instalación de un kit estándar en un vehículo en movimiento ,como un auto, camioneta o embarcación, está expresamente prohibido si el kit no ha sido designado específicamente para uso en movimiento y no cuenta con las aprobaciones regulatorias necesarias en el país donde se utiliza. Esta cláusula busca asegurar que los equipos y soportes que se usan en movilidad cumplan con especificaciones de seguridad y estabilidad exigidas por la empresa y por normas locales. Si se incumple esta condición, se puede anular la garantía del equipo y, en algunos casos, incluso dar lugar a la terminación del contrato de servicio.

Las sanciones que enfrentan los conductores no responden a una prohibición específica del servicio satelital en movimiento, sino a criterios generales de seguridad vial. Según especialistas y organismos de control, la instalación incorrecta puede resultar en multas, la asignación de puntos en la licencia de conducir y, en casos graves, la retención del vehículo hasta que se corrija la situación.

Para quienes desean utilizar Starlink mientras viajan, existen alternativas más seguras y legales: montar la antena en el techo del vehículo, en un porta-equipajes o emplear soportes que no interfieran con la visibilidad y que estén diseñados para garantizar la seguridad del equipamiento y de los ocupantes. Estas prácticas no solo reducen el riesgo de infracciones, sino que también aseguran un mejor desempeño de la antena, que necesita una vista despejada del cielo.