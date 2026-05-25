Fertilización: El suelo ha cambiado y debemos replantearnos la estrategia

El Simposio Regional de Fertilizar realizado en Santa Rosa, La Pampa, capto la atención de mas de 350 asistentes, varios de ellos de la provincia de Buenos Aires, donde desde 9 de Julio, productores, agrónomos y empresas viajaron al este pampeano para dicho conclave de fertilización.

El Ing. Agr. Eduardo Arzuaga fue parte de los mas de 350 asistentes al Simposio, cuyo objetivo fue debatir los niveles de nutrientes en las regiones semiáridas y subhúmedas, sobre las que el Director de Los Cardales Laboratorio Agropecuaria aseguro que lo escuchado por parte de los expositores, y se observa en 9 de Julio no es muy diferente, por lo que evaluó la necesidad de rever las estrategias que se están utilizando.

Arzuaga planteo que problemas son más o menos lo mismo. Esto de que los balances de fertilidad son negativos, se aplica menos fertilizante que el que se extrae. Eso también pasa el 9 de Julio.

problemas físicos como la compactación, la pérdida de la materia orgánica, y la transformación de la dinámica del agua hacen que el suelo hoy sea algo muy distinto a lo que hace 20 años

considerábamos, evaluó el agrónomo nuevejuliense.

El Director de Los Cardales subrayo que tenemos que replantearnos estrategias de fertilización. Han cambiado los umbrales, los rindes y también está cambiando nuestra conciencia respecto al suelo. No deberíamos pensar en fertilizar los cultivos, sino tendríamos que pensar en fertilizar el suelo para cuidar la salud del suelo, destaco en el dialogo con El Regional Digital en el marco del Simposio Regional Fertilizar en Santa Rosa, La Pampa.