Cuanto durara el proceso de Salvaguardia impuesto por China a la Carne Vacuna Argentina

La reciente feria alimentaria Sial China desarrollada en Shangai los días 18 al 20 de mayo, fue escenario también para que una comisión de productores, representantes de entidades rurales, del IPCVA y del gobierno Argentino desembarcaran antes en el pais asiático para avanzar sobre lo impuesto por el gobierno de Beijing acerca de la «salvaguardia» impuesta por China a la carne vacuna importada desde varios pasies, entre ello Argentina.

Conforme informo el presidente del IPCVA, George Berehiestmit, en primer lugar se dio una reunión Beijing donde nos vinimos a informar una devolución, de la cuota y otros temas más que aprovechamos también en compañía de la delegación del gobierno. Este proceso de salvaguardia impuso una cuota a la Argentina del orden de las 500.000 toneladas, volumen que la Argentina puede cumplir perfectamente», informo el directivo del IPCVA.