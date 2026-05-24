La intervención de la UOM generó rechazos del PJ y gremios y un pedido de paro por tiempo indeterminado

La intervención de la UOM, dictada por en un fallo que anula las elecciones en esa central y ordena desplazara a la conducción encabezada por Abel Furlán, generó un rechazo cerrado del PJ, de un amplio espectro del mundo gremial y también el pedido de realizar un paro por tiempo indeterminado del gremio de Aceiteros.

“Sin autonomía sindical, con persecución y proscripciones, no hay democracia” . La fuerza política remarcó que esta resolución “constituye una nueva y grave violación a la autonomía y la democracia sindical en nuestro país, y se inscribe en un contexto de avance regresivo sobre los derechos de los trabajadores”, señaló el PJ nacional, presidido por Cristina Fernández de Kirchner, cercana a Furlán, en un comunicado.

El PJ enfatizó que esta intervención “no ocurre por casualidad”, sino que se produce en el marco de “un proceso de desindustrialización que tiene como consecuencia el cierre de 25.000 empresas y la caída del salario, agravado además por la sanción de una reforma laboral flexibilizadora que restringe el derecho de huelga y persigue a las organizaciones sindicales”.

En tanto, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que la UOM, integra junto a otras organizaciones por fuera de la CGT, emitió un comunicado en el que califica de “persecución política, grosera y direccionada” el fallo de la Sala VII de la Cámara Nacional del Trabajo. Se trató de un “grave ataque contra las organizaciones que luchan junto a sus trabajadores”, agregó.

El FreSU, que nació como expresión de organizaciones que buscaban un perfil de oposición más dura al gobierno de Milei que el que tiene la CGT, indicó también que lo que describió como un ataque contra la libertad sindical “comenzó poco después de que la UOM fuera la casa donde nos encontramos las organizaciones sindicales que decidimos enfrentar, en todos los terrenos posibles, los embates que el gobierno nacional desplegó contra la clase trabajadora desde el primer día de su gestión”.

Pero la reacción más dura hasta ahora es la de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines, los aceiteros, que lidera Daniel Yofra. “Llamamos a todas las organizaciones sindicales de nuestro país para que nos comprometamos y unamos detrás de un mismo objetivo, reivindicar a la clase trabajadora y defender los derechos de las y los trabajadores de nuestro país con un paro por tiempo indeterminado”, lanzó la organización en un comunicado.

Pero el comunicado no se limitó al caso de la UOM. La Federación Aceitera trazó un cuadro de «catástrofe» social y laboral que incluye los 300.000 trabajadores registrados despedidos durante los últimos dos años, el cierre de más de 25.000 pymes, el hundimiento de los salarios, el desmantelamiento de áreas críticas como Vialidad, INTI, INTA y CONICET, y la persecución judicial a gremios como Subte, ATE y La Fraternidad. También mencionó asaltos directos a sedes sindicales, como el sufrido por Dragado y Balizamiento de Rosario, el SEIVARA y la propia sede de Aceiteros en octubre de 2025. «La lista es larga y sigue», advirtió el texto.

Como publicó DIB ayer, ala decisión de anular las elecciones en la UOMa, desplazar a su conducción e intervenir por 180 días el gremio la tomaron los jueves jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en respuesta a una presentación que realizó la oposición a la conducción de Furlán.