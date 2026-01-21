Sorteo: El Concejo Deliberante convoca a abogados para integrar el jurado de enjuiciamiento a la Dra. Florencia Valinoti

El Concejo Deliberante del partido de 9 de Julio informo MEDIANTE UN DECRETO , con vistas al enjuiciamiento que deberá afrontar la Dra. Florencia Valinoti, Juez de Faltas de 9 de Julio, el legislativo procederá al sorteo de tres abogados, para conformar el Jurado.

Dicho sorteo, tiene por finalidad seleccionar a abogados matriculados que podrán ser convocados para integrar el jurado, garantizando criterios de transparencia, imparcialidad y debido proceso en la conformación del órgano encargado de evaluar el caso.

En el decreto del Concejo Deliberante, se detalla que son tres abogados titulares y seis suplentes, todos, dependientes en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mercedes. Mientras que la fecha del mencionado sorteo será el miércoles 28 de enero a las 8:15hs., en el recinto del HCD.