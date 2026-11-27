El gobierno de Axel Kicillof enviará en las próximas horas unos 250 pliegos al Senado bonaerense para avanzar con la cobertura de vacantes en el Pooder Judicial, tal como había adelantado días atrás Infocielo. Se trata de una de las principales promesas de la gestión provincial en materia judicial y de un movimiento que busca acelerar las designaciones antes de finalizar el año.

Los expedientes ingresarían a la Cámara alta mediante un mecanismo de giro directo a comisión, una facultad reglamentaria de la Presidencia del cuerpo que permite derivar los proyectos a las comisiones sin esperar su tratamiento previo en una sesión ordinaria.

La comisión que deberá intervenir es la de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, presidida por el senador de Unión por la Patria Emmanuel González Santalla. Si los pliegos consiguen dictamen por unanimidad, podrán llegar al recinto para su tratamiento.

La definición del paquete habría terminado de pulirse durante una reunión realizada este miércoles entre el ministro de Justicia, Juan Martín Mena; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y representantes del oficialismo en el Senado. La intención es poner en marcha el proceso de evaluación de las postulaciones y avanzar con los acuerdos legislativos.

El objetivo de reducir las vacantes

El envío se inscribe en el compromiso que Kicillof asumió para normalizar el funcionamiento de la Justicia bonaerense, que durante años acumuló cargos sin cubrir en juzgados, fiscalías y defensorías.

En casi dos años, la Provincia logró cubrir 412 vacantes de jueces, fiscales y defensores en juzgados y tribunales inferiores, sobre un universo que llegó a rondar los 700 puestos sin titular. Con los nuevos pliegos, el Ejecutivo busca profundizar ese proceso y acercarse a la meta de completar alrededor de 300 cargos durante este año.

Meses atrás, el ministro de Justicia provincial había anticipado el envío durante una reunión con autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense. En aquella oportunidad, desde la Gobernación señalaron que había 282 pliegos en condiciones de ser elevados al Senado.

La Suprema Corte, una discusión pendiente

El avance sobre los cargos inferiores no incluye, por ahora, la cobertura de las cuatro vacantes de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. El máximo tribunal continúa funcionando con apenas tres de sus siete integrantes, una situación que genera preocupación dentro del propio Poder Judicial.

La integración del tribunal fue uno de los reclamos centrales que sus autoridades le plantearon al Ejecutivo. En abril, el presidente de la Corte, Sergio Torres, encabezó una convocatoria institucional en la que reclamó completar los cargos y presentó un proyecto para dotar al Poder Judicial de autonomía presupuestaria y autarquía económico-financiera.