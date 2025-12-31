Sofocante: El año 2025 se despide con récords térmicos. Recomendaciones para cuidar la salud

El calor extremo marcó el pulso de la jornada en gran parte del país y dejó cifras récord, alertas meteorológicas y un fuerte impacto en la salud pública, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió este martes el ranking de las ciudades más calurosas de la Argentina, con localidades que superaron los 40 grados y evidenciaron que el verano se instaló con una intensidad poco habitual, incluso para esta época del año.

Según los datos oficiales, Santa Rosa, en La Pampa, encabezó el listado nacional con una temperatura máxima de 41,1°C. Le siguieron Victorica, también en territorio pampeano, con 38,4°C; Trenque Lauquen, en la provincia de Buenos Aires, con 38,5°C; General Pico, con 38,3°C; y otras localidades bonaerenses como Benito Juárez y Morón, que rozaron los 38 grados. La ola de calor se extendió de manera homogénea sobre la región pampeana y el centro del país, desplazando el foco térmico que en otros veranos suele concentrarse en el norte argentino.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también figuró entre las zonas más afectadas. A las 15, la temperatura alcanzó los 36,9°C, con una humedad relativa del 28%, una combinación que elevó la sensación térmica y profundizó el malestar general. Mar del Plata, San Carlos de Bolívar, Campo de Mayo y Río Cuarto, en Córdoba, también superaron los 36°C, mientras que Rosario, La Plata, Merlo, Dolores, Olavarría y 9 de Julio aparecieron entre las localidades con registros elevados.

El SMN explicó que para que se considere una ola de calor en Buenos Aires deben superarse los 32,3°C de máxima y los 22°C de mínima durante al menos tres días consecutivos, umbrales que varias ciudades atravesaron en la última jornada. En ese contexto, el organismo declaró alerta naranja para la capital por temperaturas extremas, lo que implica un riesgo potencial para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, y emitió además alertas amarillas por tormentas, lluvias y vientos en once provincias.

Recomendaciones para cuidar la salud

Desde el ámbito sanitario, especialistas advirtieron sobre los riesgos asociados a las temperaturas extremas y reforzaron las recomendaciones de prevención. El médico clínico Diego Sánchez Gelós, del Hospital de Clínicas de la UBA, explicó que el agotamiento por calor suele manifestarse antes del golpe de calor, con síntomas como sudoración excesiva, cansancio, debilidad, calambres, náuseas, cefaleas y mareos. En el caso de los niños, puede presentarse con irritabilidad, llanto excesivo e inapetencia.